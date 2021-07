"Buscamos una plantilla que transmita pasión e ilusión"

El Real Ávila ha dado un giro de timón para esta nueva temporada que comienza. Tras la pronta eliminación en playoff el pasado curso, se ha roto con la línea que ataba al club a jugadores con experiencia y a un objetivo casi obligado de estar siempre arriba. Este año el club encarnado comienza un nuevo proyecto a largo plazo, que apuesta por una filosofía clara, y por jugadores que crezcan de la mano con el club. Para gestionar esa juventud que se presume va a haber en la plantilla, el cuerpo técnico ha contado con un entrenador de corta edad, y que además sabe lo que es vestir esa camiseta, de hecho hace tan solo unos meses lo hacía como delantero del primer equipo. El técnico abulense no podrá estar hoy en la presentación del equipo al haber dado positivo por covid. Esta entrevista se realizó antes de conocer esa noticia.

¿Cuáles son tus sensaciones en tu primera toma de contacto al frente de un vestuario?

Mis sensaciones son positivas, ya dije en rueda de prensa que estoy muy tranquilo porque hay muy buena gente en el grupo técnico que va a saber hacérmelo todo mucho más fácil. Creo que llego al club en un momento en el que atesoro bastante experiencia, no como entrenador pero sí como futbolista, he pasado por muchísimos equipos de diferente tipo, incluso fuera de España y conozco bastantes tipos de vestuarios y cómo tratar en ellos, y eso me permite estar muy tranquilo con la labor que vamos a desempeñar aquí. Obviamente es algo nuevo, ya he entrenado en fútbol base, pero es ese primer contacto con fútbol sénior, digamos el que voy a comenzar ahora, sí es verdad que suelen decir que con trabajo todo es mucho más fácil y yo me considero una persona muy trabajadora.

¿Cómo crees que va a ser la relación como entrenador con jugadores que han sido compañeros cuando eras jugador?

Yo creo que va a ser muy buena, se va a quedar la gente que así ha determinado el club, han demostrado ser importantes aquí, y yo también me he considerado de ese estilo de futbolista cuando he compartido vestuario con ellos. Al final también viene mucha gente nueva, pero ellos van a aportar enormemente al conocer como funciona todo. Al final tenemos gente muy respetada, Llorián, Javi de Mesa, Dani Tena... sobre todo los primeros meses serán las personas que tengan que hacer comprender a los demás lo que significa jugar el Real Ávila y cómo debemos llevar esta camiseta sobre todo en los primeros meses. Cada uno tenemos que aportar para que este nuevo ciclo se haga más fácil.

Cambio de corriente en el Real Ávila, que apuesta por mucha juventud y mucha gente de la ciudad, ¿qué te parece esta estrategia?

Me parece muy positivo, partiendo de la base de que no influye el ser de un sitio para que un proyecto vaya bien. Es cierto que dentro de la provincia hay mucho potencial, y también que perdemos parte de experiencia a nivel nacional, pero yo intuyo que va a existir ese hambre que ya teníamos el año pasado. Estamos buscando un estilo de plantilla con mucho dinamismo, que transmita pasión e ilusión. Estamos buscando un perfil de jugadores jóvenes, obviamente muchos de ellos se encontrarán con su primera toma de contacto, y eso solo genera ilusión dentro y fuera.

El año pasado se volvió a playoff después de 7 años sin conseguir clasificarse, ¿crees que se puede repetir este año?

Yo creo que este año no sentimos esa presión del año pasado, en el que teníamos que conseguir fuera como fuera llegar a esos playoff. Creo que al final es una sensación muy bonita la de clasificar para postemporada, pero cuando se cae son impactos muy duros. Este año al partir de una plantilla muy joven no podemos saber hasta dónde podemos llegar. Es una incógnita porque no sabemos cuál es nuestro tope, individualmente es una plantilla con mucho talento, pero con cierta falta de experiencia. Lo que vamos a garantizar es trabajo duro desde el primer día, y eso sumado a la ilusión de la que hablábamos, es el salto de calidad que nos puede dar muchas alegrías.

¿Cómo te llega esta oportunidad de convertirte en entrenador del Real Ávila?

Yo el año pasado ya estaba valorando el dejar el fútbol a nivel jugador, ya no estaba cómodo ni con ganas de seguir, y hablando con Carlos González surge esta idea, yo le digo que me veo muy capacitado, y a partir de ahí es Carlos el que valora que soy la persona indicada, y me comunica que voy a ser el entrenado esta temporada.

Debido a la nueva reestructuración, lo cierto es que el Ávila, sin descender, se encuentra en una categoría mas abajo que el año pasado, ¿cómo os puede condicionar esto, os beneficia u os perjudica?

Claramente nos perjudica. Puede ser interesante este nuevo formato, pero se ha hecho deprisa y corriendo y así no funcionan las cosas. El ejemplo de Estados Unidos donde tienen algo muy similar es un gran espejo a mirarse, pero de la manera que se ha hecho, los clubes de la antigua 2ªB y, sobre todo, los de 3ª van a perder muchísima fuerza. Esto lo consideramos una bofetada muy fuerte a nuestras aspiraciones, ahora es mas difícil reengancharse y el asunto ascenso es más complicado a excepción de que clasifiques primero. Además, para los modestos en estas nuevas categorías va a resultar mucho más difícil conservar los patrocinios que van a salir buscando opciones en ligas más profesionales.

¿Cuál es el objetivo real que os habéis marcado de aquí a final de temporada?

Crecer, buscar una identidad muy marcada día a día, que toda esa gente joven que ha apostado por nuestro proyecto pueda evolucionar de la mano con nosotros y al mismo tiempo que lo haga el club, y toda esa gente más veterana que ha decidido quedarse con nosotros puede haber recompensada esa fidelidad hacia un club que quiere tener una sensación positiva a final de año. Yo personalmente este año, como integrante de la plantilla no he tenido esa sensación, clasificamos a playoff de aquella manera y nos fuimos a las primeras de cambio.Es cierto que este año tenemos un proyecto joven, y lo primero es asentarnos, dicho esto que no es en absoluto una excusa, vamos a ir a buscar resultados y a dar lo máximo de nosotros y a plantar cara para estar lo más arriba posible. Trabajar día a día, crear nuestra identidad y crecer juntos poco a poco, con gente que se parta la cara y que dé todo lo que tenga los 90 minutos para acabar el año con las mejores sensaciones posibles.