Cirugía programada en Sonsoles y urgente en Santa Teresa

La presión asistencial provocada por la covid-19 ha llevado a que el Complejo Asistencial esté rozando el 80 por ciento de ocupación, que se haya reorganizado la actividad quirúrgica, accediendo a recursos privados del hospital Santa Teresa y tener que enfrentar el problema de bolsas de trabajo vacías, especialmente en Enfermería. Según explicó la gerente de Asistencia Sanitaria de Ávila, María Antonia Pedraza, a pesar de la alta ocupación se tiene capacidad de dar «respuesta» a la asistencia hospitalaria por lo que de momento se descarta tener que habilitar un hospital de campaña, para lo cual se contaba con el ofrecimiento de instalaciones municipales por parte del Ayuntamiento.

Se cuenta, según recordó, con el Edificio Rondilla (Valladolid) como punto de referencia en la región en el caso de necesidad. Es más, desde Ávila se trasladaron a él once pacientes, dijo. Se trata de pacientes que estaban «muy estabilizados» solo pendientes de confirmar su alta. Es como «una prealta» en la que se requieren dos, tres o cuatro días para tener la seguridad necesaria para derivarlos a sus domicilios en condiciones de seguridad. Esta acción de traslados «no ha sido necesaria en los últimos días», aseguró.

En cuanto a la prestación asistencial, insistió en que a pesar de la ocupación se tiene la «capacidad de poder dar respuesta a toda la asistencia que nos puedan demandar los pacientes desde el área de Urgencias». Y añadió que esa capacidad es tanto para pacientes diagnosticados de covid como el resto.

Y esto es precisamente lo que diferencia «mucho de la primera época en la cual se declaró el nivel 4 de alerta y se suspendieron consultas y actividades quirúrgicas programadas». En este momento eso no ha sido así, se está manteniendo la atención a pacientes covid, con unidades que están designadas específicamente a esta enfermedad, junto «con la atención a todo el resto de pacientes que por sus patologías, urgentes o crónicas, se está prestando en las consultas que no se han suspendido». Es decir, aclara que no ha sido necesario paralizar consultas, aunque hace unos días la consejera de Sanidad, Verónica Casado, habló de que se había suspendido la agenda de consultas en Traumatología, lo que parece ser que finalmente no sucedió, según dicen desde Ávila.

Respecto a la actividad quirúrgica, se mantiene la actividad «en cinco de nuestros quirófanos», lo que «permite atender a todos los pacientes de prioridad 1, oncológicos y patologías que están clasificadas como prioridad 1». Por clasificación, se consideran pacientes de prioridad 1 a los que se puede programar la operación pero no se debe demorar más de 30 días.

«Como complemento», dijo Pedraza, durante 15 días se ha establecido un concierto con el hospital Santa Teresa que se traduce en el «alquiler de un quirófano y de 15 camas para dar respuesta a la patología quirúrgica urgente». Recordó que sigue habiendo otras necesidades, como pueden ser fracturas de caderas en personas mayores, daños tras caídas o las que surgen de problemas agudos, y es por ello por lo que se ha hecho el alquiler de este quirófano privado y las camas «para que la respuesta no nos impida hacer nuestra actividad programada».

En todo caso, este trabajo «se hace con nuestro personal médico», dijo, con los especialistas y anestesistas que serán los que se desplazarán porque lo que se alquilan son las instalaciones.

Mientras, en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles se mantiene el área de reanimación (en la primera ola se extendió ahí la UCI para cumplir con la necesidad de camas), esencial para poder operar, ya que no se ha tenido que ceder para Intensivos dado que ahora, tras la ampliación estructural a 14 camas más las cuatro que se ha extendido, se cuenta con espacio suficiente y en este momento la ocupación está por debajo del 35 por ciento.

A ello se une el Hospital Provincial, donde ya está preparada la Unidad de Continuidad de Cuidados Avanzados, con cinco camas equipadas por si hay que utilizarlas. Esta unidad, que no llega al nivel de Cuidados Intensivos, ofrece una mayor especialización en los cuidados que la que hay en planta.

Pedraza puso en valor el «esfuerzo» que están haciendo los profesionales, que se está traduciendo en una atención «al máximo» de sus posibilidades y que en muchos casos les ha llevado a renunciar a días que tenían de descanso y de vacaciones «para poder estar aquí en la atención directa». Esta situación se produce por la «falta muy importante de personal en las bolsas» que impide que se puedan hacer contratos ante bajas o días de permiso puesto que no hay nadie, fundamentalmente en Enfermería.

También destacó esta labor el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, que expresó su «reconocimiento y apoyo a los sanitarios», además de a los directivos, en un momento en el que la situación está mejorando en cuanto al número de casos pero que aún no se ha reflejado en el hospital. Por ello insistió en que «queda mucho camino por delante» y «tenemos que ser especialmente cuidadosos ahora que el hospital se tiene que recuperar y se seguirán tomando decisiones que en muchas ocasiones se toman en poco espacio de tiempo porque todo cambia de un día para otro». Por ello pidió «comprensión» y «unidad» para quienes «estamos en política» porque «solo desde la unidad seremos capaces de sacar adelante esta situación».

Una situación que, recordó, es «complicada» y está «obligando a la Junta de Castilla y León a adoptar medidas muy restrictivas de derechos, de actividades. Estamos descendiendo el número de contagios pero todavía la ocupación hospitalaria es muy alta», dijo.