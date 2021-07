Las ventas al exterior no mejoran las cifras de 2020

La situación no cambia y, ya sea con pandemia o sin pandemia, Ávila sigue sin conseguir salir del puesto del ‘farolillo rojo’ de la exportación, esa asignatura pendiente que se le sigue resistiendo a las empresas abulenses y que va cambio de hacerse crónica, a juzgar por los nuevos datos que arroja el informe mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Un informe correspondiente al mes de mayo que refleja que en esos primeros cinco meses del año la provincia de Ávila volvió a situarse, de nuevo, como la provincia menos exportadora de todo el país, al igual que lo había hecho durante los años 2019 y 2010 y con números muy alejados de la siguiente provincia con menos ventas al exterior, que también sigue siendo Zamora, y solo por delante de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En concreto, entre los meses de enero y mayo las empresas abulenses vendieron al exterior por valor de 31,9 millones de euros, una cantidad que se queda lejos de los 105,8 millones de euros de la provincia Zamora y que en todo el país solo consigue superar a los 6,4 millones de Ceuta y los 8,5 millones de Melilla.

En relación al resto de Castilla y León Ávila no solo sigue en la cola sino que el volumen de sus exportaciones no llega ni al 1% del total exportado por la región en ese periodo, casi 5.500 millones de euros. Este dato vuelve a poner de relieve que el peso de Ávila en la venta de bienes y productos a otros países no solo es insignificante en el conjunto del país sino dentro de una comunidad donde Valladolid y Burgos llevan la voz cantante con exportaciones por valor de 1.914 y 1.440 millones de euros, respectivamente, y donde Palencia y León también tienen mucho que decir, ambas por encima de los 500 millones a estas alturas del año.

Los 31,9 millones de las exportaciones de Ávila hasta mayo suponen, además, una caída del 9,2% respecto a la situación del año pasado, cuando la provincia ya se situaba a la cola de la exportación regional y nacional y cuando la pandemia ya había hecho mella en el sector económico e industrial y estaba en marcha ya la desescalada de la primera ola. De hecho, el descenso que presenta Ávila en este capítulo contrasta con los aumentos regional (10,9%) y nacional (23,5%), aunque por provincias Palencia fue la que registró un mayor descenso interanual, del 21,3%.