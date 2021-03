Dos artes que se suman a la lucha contra la desigualdad

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación, abrió las puertas a una exposición con la que concienciar en torno a la violencia de género y promover la igualdad real entre hombres y mujeres, más que justificada en una fecha como la que se conmemoraba este lunes. Fotografía y poesía, sonetos para más señas, han ido de la mano e incluso «al alimón» para despertar conciencias. La dura realidad es la que es y así se refleja en unas imágenes, 14 en total, en las que no se atisban los golpes, ni la sangre, pero sí la soledad, el miedo, la violación, el control y el sufrimiento (las cadenas, las espinas o el puño cerrado).

También se percibe que la violencia de género no tiene edad y que va más allá de la persona que la padece. En las instantáneas hay mujeres jóvenes, de mediana edad y mayores, aparece la mano dura del hombre y esos niños que sufren la violencia aunque sea de manera indirecta y el problema a nivel psicológico en todas sus dimensiones. Un daño del que es difícil salir. Para muestra de esto último, la fotografía en la que un menor de edad aparece en primer plano tapándose los oidos para no escuchar una pelea más entre sus progenitores (en segundo plano). Luces, sombras, soledad, palabras que hieren, todo ello aparece sobre los muros del torreón en una muestra en la que la poesía en este caso no nos va a endulzar el momento porque no ahorra en dureza. Esos poemas son sonetos, «el arte mayor» para complementar a unas impactantes fotografías, y para estar a la altura de esas instantáneas.

Las artífices de esta exposición son la fotógrafa Gretel Jombart y la poeta Begoña Jiménez. Ambas se unieron hace tiempo por encargo del Ayuntamiento de Pradosegar para denunciar las violencias de género y han hecho viajar su creación por otros lugares de Ávila, como el Ayuntamiento de El Barraco el año pasado en el Día de la Mujer o por el Centro Infantas Elena y Cristina de manera más reciente. Se trata de una iniciativa que llega a Diputación desde el área de Cultura y el de Familia, Dependencia y Oportunidades que también han ido de la mano para hacerla realidad. Desde Cultura, su titular Eduardo Duque destacaba que la apertura se ha hecho coincidir con el momento «en el que más se habla de igualdad entre hombres y mujeres y por lo que toda la sociedad debemos trabajar para lograr una igualdad real siempre». Junto a Duque, Beatriz Díaz Morueco, diputada de Familia quien aseguró que se trataba de visibilizar este tema a través de la muestra en el Día de la Mujer, un día que dijo es ,además de para recordar a quien ha sufrido violencia de génrero, para felicitar a las mujeres, que cada día se reivindican y defienden sus papeles en la sociedad «cada día en su casa, en su trabajo, en su vida normal» pero también para felicitar a los hombres, «a los que están al lado de la mujer» porque al final, «de lo que se trata es de conseguir que todos seamos iguales» y ése es el empeño que tienen en el área de familia el de «educar en igualdad, desde la base para que en el futuro no exista la violencia», decía.