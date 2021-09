Rahmn no pasa el corte

El español Jon Rahm, número uno mundial, no pasó el corte en el Campeonato Fortinet, del PGA Tour, lo que no le acontecía desde el último mayo, tras una segunda jornada que ve como líder al estadounidense Maverick McNealy, con un total de 132 golpes (-12), y en la segunda posición compartida al chileno Mito Pereira, a dos impactos.

Se trata de la segunda ocasión en 2021 en que Rahm, que ha venido sufriendo malestar general, especialmente estomacal, desde ya el pro-am, no pasa un corte. Y es que su 71 (-1) de la segunda vuelta, unido al 72 del primer día, le han dejado a dos golpes de poder seguir jugando el fin de semana.

"Es muy simple, no he pegado a la bola como lo vengo haciendo habitualmente. Podría haberlo hecho mejor en los 'greens', y se que también podría haber mejorado en las aproximaciones, pero ha venido así y me deje muchos golpes", ha comentado Rahm tras su segundo recorrido, en declaraciones facilitadas por la PGA.

Y es que Rahm tan sólo acertó 11 de las 26 calles en las dos rondas, y evidenció problemas con el 'putt', cono evidencia que el jueves precisará de 30 y el viernes de 27.

Se trata del primer corte no superado por Rahm desde el Wells Fargo, del último mayo.

"Es lamentable comenzar el año básicamente con una de mis peores rondas en el Circuito en mucho tiempo. Solo hay que mejorar", añadió el número uno mundial.

Ahora le espera dentro de una semana la Ryder Cup (24 al 26 septiembre). "En todo caso, puedo descansar dos días más e intentar averiguar que está pasando con mi 'swing', que técnicamente no es malo. Creo que lo que preciso es descansar", añadió.

El Fortinet, tras la segunda jornada, está liderado por Maverick McNealy, que firmó un excelente 64 (-8) en su segundo recorrido, que se une al 68 del primer día.

A dos golpes están el chileno Mito Pereira y el estadounidense Beau Hossler, que presentaron tarjetas con 67 y 64 golpes, respectivamente.

Pereira hizo un 'eagle' (hoyo 5), cinco 'birdie' y dos 'bogey'.

Tampoco pasaron el corte, el argentino Emiliano Grillo (70+74) y el colombiano Sebastián Muñoz (76+80).