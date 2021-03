La prevención guía el plan de igualdad y contra la violencia

La Diputación de Ávila desde el área de Familia, Dependencia e Igualdad de Oportunidades presentó este miércoles el que ya es el V Plan Provincial de Igualdad de Oportunidades y contra la Violencia de Género de la institución. Un documento que tenía que haberse presentado hace un año pero que quedó parado por la pandemia. Eso no significa, según reconocía la diputada responsable, Beatriz Díaz Morueco, que esta herramienta no haya dado sus pasos es que, simplemente, no se ha presentado. Se hace ahora, cuando estamos en vísperas de celebrar el Día de la Mujer, lo que ocurrirá el próximo lunes 8 de marzo y se acompañará de «otros actos significativos», prometía.

Recordaba Díaz Morueco que se aprobó este plan en el Pleno de febrero de 2020 y se publicó en el Bocyl en el mes de julio pero que ya se ha puesto en marcha y que está encaminado especialmente a la prevención.

Son, desgranaba, nueve líneas las que lo articulan y éstas pasan por por conseguir que hombres y mujeres «logremos vivir en igualdad», algo «más difícil de conseguir en el medio rural», apuntaba la diputada donde es, sin ir más lejos, más difícil acceder al mercado laboral.

En cuanto a las líneas de actuación hablaba de una política de igualdad que se lleva a cabo en el seno de la Diputación, de la institución, de manera transversal y que en los municipios se materializa con apoyos. Es allí donde se trabaja desde los CEAS, dependientes de la institución. La tercera línea en la que trabaja el plan es la educación pues estiman que es importante «formar desde el minuto cero» con los programas de guardería Crecemos, los colegios y los institutos. Forma parte del plan una cuarta línea que ahonda en prevenir todo tipo de violencia y en la atención integral a las víctimas, también «desde el minuto cero» por parte de la Diputación y a la cual las mujeres pueden acceder desde esos CEASa los que nos referíamos antes.

El quinto punto pasa por la Economía, Formación y Empleo ya que son áreas en los que trabaja la institución provincial en aras a lograr esa igualdad. El sexto punto ahonda en la corresponsabilidad y la conciliación, al que sigue la cohesión social y el bienestar sobre todo enfocado a las mujeres en riesgo de exclusión. Entiende la Diputación y es el octavo punto que hay que incidir en aspectos como la salud y la calidad de vida hasta llegar al noveno punto que es lograr la participación real de la mujer y su empoderamieto. Es un trabajo que lleva años y se extenderá más tiempo para tratar de eliminar las desigualdades de género, ponía de manifiesto.

Díaz Morueco compareció en rueda de prensa junto al presidente de la Diputación,Carlos García, quien destacó el consenso de los cuatro grupos políticos con representación en esta institución a la hora de aprobar el plan, es decir PP, Ciudadanos, PSOE y Por Ávila lo que demuestra a su juicio que «estamos ante un desafío compartido» y, por supuesto, agradeció el trabajo de la diputada y de las tres técnicos del área de Familia, Dependencia e Igualdad de Oportunidades, así como el de los trabajadores sociales o los animadores comunitarios que también están implicados.

Pese a que ha habido avances significativos en la materia, reconocía el presidente que «las desigualdades continúan», que se ven ya sea en los niveles de renta o a la hora de la toma de decisiones, en lo social, laboral, político pero lo más grave sin duda es «la violencia contra las mujeres» y reconocía que aún «llevará tiempo cambiar los roles». Por todo ello comprometía el refuerzo de las actuaciones para la modificación de conductas y hacerlo desde la base y también con servicios y programas para ello.

Ahondaba en la apuesta por dar a este plan «un enfoque preventivo» que es el que tiene: «Nos fijamos en la educación y, sobre todo, en el fomento de valores como la igualdad, el respeto y el rechazo a la violencia como forma de resolución de todos y cada uno de esos problemas».