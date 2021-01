La hostelería pide que las terrazas no afecten a los ERTE

La Junta de Castilla y León ratificó ayer el cierre hasta el 26 de enero del interior de los establecimientos de hostelería y restauración, las superficies comerciales, los centros deportivos y casas de apuestas y juego de seis provincias –Burgos, León, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora– durante un periodo de 14 días. Estas medidas se unen a las restricciones adicionales en vigor desde el domingo en Ávila, Palencia y Segovia. Una decisión que ayer desató numeras quejas y protestas entre los sectores afectados. En esta sentido, la Confederación de Hostelería y Turismo exigieron un «cambio de estrategia en la forma de actuar del Gobierno autonómico». «Nos encaminamos a un tercer cierre, sin que todavía ninguna administración haya fundamentado esa decisión con datos contrastados, ya que los únicos datos que parecen contar son los de cumplir con los compromisos del pago de impuestos», puntualizaron. Además, han solicitado al consejero de Cultura, Javier Ortega, que considere a las terrazas como una «actividad residual y que no influya a la hora de pedir los ERTE por impedimento, se utilicen o no, dada la climatología actual». Petición que Ortega se ha comprometido a trasladarlo al Consejo de Gobierno, para que a su vez se comunique a la Dirección General de Trabajo, dado que «todavía están esperando la respuesta» del compromiso que adquirió en su momento el vicepresidente, Francisco Igea, recordaron.

Desde la Confederación detallaron que «el desconocimiento de este sector por parte de los dirigentes, con una región en la que se ha perdido en afiliación a la Seguridad Social más de 21.000 trabajadores desde marzo, está trayendo que sea el sector más perjudicado de esta situación».

En el caso de los centros deportivos, han convocado para hoy una concentración en Valladolid para dar visibilidad a la situación «tan difícil» que sufren ante el nuevo cierre que empieza hoy en el total de la Comunidad por las restricciones causadas por la covid-19, y para incidir en que el deporte «no es el problema, sino que es parte importante de la solución».

La consejera de Sanidad,

Verónica Casado, reconoció que son medidas duras pero afirmó que cuando se han tomado en otras ocasiones han sido efectivas, por lo que confió en que su efecto se pueda ver a partir de esos catorce días de vigencia, pero recordó que existen otras acciones como las pruebas de antígenos, el aumento de ritmo de la vacunación y los cribados que serán asistenciales, selectivos y oportunistas.

Críticas de la oposición

Por su parte, la secretaria de Organización regional del PSOE, Ana Sánchez, y el coordinador de Fomento y Turismo, Ángel Hernández, denunciaron que la «desquiciada y errática estrategia» de la Junta frente a la pandemia genera «incertidumbre, desconcierto y angustia» entre los sectores afectados por las medidas y entre la ciudadanía en general. En ese sentido, censuraron que la semana pasada el Ejecutivo decidiera cerrar la hostelería en tres provincias apoyado en la evolución de la incidencia acumulada en ellas, mientras que ahora, siete días después, «esos criterios ya no sirven». Así, recalcó que «la incidencia del virus por provincias no es homogénea», y por ello expuso que en Burgos, Zamora y Soria no habría que cerrar la hostelería con los criterios de la pasada semana de acuerdo con sus cifras actuales. En esta línea, el secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, calificó de «catastrófica» la gestión que la Junta y aseguró que se quedó «horrorizado al conocer las nuevas medidas adoptadas con respecto a los nuevos cierres.