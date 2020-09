Ávila suma 78 nuevos contagios en una jornada sin fallecidos

Ávila sigue registrando positivos por covid-19. Así, en la última jornada en esta provincia se han contabilizado 78 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a 3.606 ya la cifra total de abulenses a los que se ha diagnosticado esta enfermedad. Además, el número de contagios aumenta un 81 por ciento respecto a la de nuevos casos registrados el día anterior, cuando la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León informó de 43 contagios más en Ávila.

También aumentan los brotes, entendidos como tal cualquier agrupación de tres o más casos con infección activa en los que se ha establecido un vínculo epidemiológico y, en el caso de residencias de personas mayores u otros centros socio sanitarios, con uno o más casos, hasta los 45 este viernes con 268 casos vinculados a los mismos en total.

Afortunadamente, y pese a que tanto la cifra de contagios como el número de brotes van en aumento, en esta jornada no hubo que lamentar en esta provincia muertes relacionadas con esta pandemia que desde marzo registra 169 fallecidos en el Hospital.

Un día más, la noticia positiva dentro de una actualidad sanitaria que no deja de ser preocupante es la de altas hospitalarias, 801 en total, tras contabilizarse tres nuevas en el Hospital de Ávila en las últimas 24 horas.

Respecto a la situación en las residencias de mayores, donde desde que se declaró la pandemia se han diagnosticado 706 casos de covid-19 y fallecido 147 personas a las que se les había confirmado la enfermedad y otras 85 que presentaban síntomas, tampoco este viernes hubo que lamentar nuevas muertes. Eso sí, en los centros residenciales de personas mayores y con discapacidad de la provincia hay 34 residentes en situación de aislamiento, 2 con síntomas y los 34 restantes de forma preventiva pese a no manifestar sintomatología relacionada con esta enfermedad.