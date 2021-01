La aprobación del presupuesto se retrasará hasta marzo

El Ayuntamiento de Ávila no podrá aprobar su presupuesto para el presente año hasta el próximo mes de marzo, ya que los plazos legales que marca el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) aprobado en abril de 2018 así lo determinan, teniendo en cuenta que el borrador no ha sido todavía trasladado a los grupos de la oposición por parte del equipo de gobierno para su análisis y presentación de enmiendas. En esos trámites se irán más de 45 días, lo que hace imposible ya que se aprueba en el mes de febrero como era la intención inicial una vez que desde el equipo de gobierno se decidió prorrogar el presupuesto de 2020 ante la llegada de un nuevo interventor municipal y también a la espera de conocer las aportaciones de Gobierno central y Junta de Castilla y León a las arcas municipales para este año.

En el apartado B del artículo 78 de ese Reglamento Orgánico Municipal, se apunta que «en aras a garantizar el debido tratamiento cada año del presupuesto municipal para el ejercicio siguiente, la documentación integrante de la propuesta elaborada al efecto y formulada por la Alcaldía que deba ser objeto de consideración o análisis, con la información o anexos que deban acompañar a esta preceptivamente según la normativa de aplicación, deberá ser remitida a los grupos municipales con al menos un mes de antelación a su tratamiento en sesión de la comisión informativa correspondiente por razón de la materia donde deban dictaminarse para su debate y votación en pleno».

Además, también se fija que «los grupos municipales dispondrán de 15 días naturales desde la recepción de dicha documentación para la remisión de enmiendas». Será entonces, cuando se hayan cumplido estos dos trámites fijados por el ROM, cuando se podrá celebrar el Pleno en el que se debatirán los presupuestos, cuya celebración apunta a la parte final del próximo mes de marzo.

La elaboración del presupuesto por parte del equipo de gobierno ya está prácticamente finalizada y el texto está siendo analizado por el interventor, para que pueda ser trasladado a los grupos de la oposición con el fin de que presenten sus aportaciones al proyecto para que sean valoradas por el equipo de gobierno para decidir si las incluyen o no.

Todo apunta a que, debido al aumento del gasto provocado por la pandemia de la covid-19, la cantidad con la que trabajará el Ayuntamiento de Ávila en este año será superior a la que ha contado para el 2020, que fue de 64 millones de euros.

alcalde. Por su parte, preguntado por los periodistas por el proyecto de presupuestos para 2021, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, explicó que, una vez que el nuevo interventor está tomando contacto con el proyecto del equipo de gobierno, «esperemos que en los próximos días podamos presentarlo a los abulenses y facilitárselo a los grupos de la oposición para que puedan trabajar en él y que todos contribuyamos a tener el mejor presupuesto».

Sánchez Cabrera recordó que «tomamos la decisión de prorrogar los presupuestos de 2020 y en cuanto podamos queremos tener los de 2021 porque es un año muy importante y tenemos muchos proyectos previstos para poner en marcha y desarrollar a lo largo de 2021 y 2022».

Por último, sobre si recogerán las ayudas directas que piden los sectores afectados por la pandemia, no quiso desvelar detalles «por respeto a los compañeros de la oposición», pero avanzó que el Ayuntamiento «es sensible a las necesidades de los vecinos, empresas y autónomos y siempre va a colaborar en la medida de las posibilidades, que no son todas las que nos gustaría y las que se pretenden» por «la situación difícil» en que está el Consistorio, pero «entre todos colaboraremos».