8-M Tudanca acusa a Mañueco de solo parar marchas feministas

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, ha sido tajante al advertir de que no va tolerar ni a permitir que el debate sobre si se pueden llevar a cabo reivindicaciones se centre sólo con el movimiento feminista, como, a su juicio, ha ocurrido respecto a las manifestaciones previstas para este 8 de marzo, Día de la Mujer.

"No puede ser", ha sentenciado Tudanca que ha recordado que a lo largo del año se han celebrado "cientos de movilizaciones de todo tipo", con una referencia expresa a las convocadas por la extrema-derecha, para lamentar que sólo se pongan en duda y en tela de juicio las relacionadas con el 8 de marzo.

Tudanca ha reprochado al Gobierno de Castilla y León que, a diferencia de lo que ha hecho el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid con un informe contrario a la celebración de las manifestaciones del 8M, no se haya atrevido a emitir un documento por escrito pero sí haya puesto en tela de juicio la celebración del 8M.

"No lo había hecho con los cánticos de Falange Española el otro día en Valladolid y no lo hace con reivindicaciones contra el Gobierno de España. No, no, lo hace contra el movimiento feminista", ha lamentado el socialista que ha reclamado a la Junta que mantenga "siempre" el mismo criterio respecto a las movilizaciones y la defensa de las libertades que, según ha recordado, no se deben suspender por el motivo de que haya una pandemia, para añadir que se tienen que hacer "de forma limitada" y "de forma simbólica" para ajustarse a la defensa de la salud.

Tudanca ha significado en todo momento la "exquisita responsabilidad" que ha demostrado el movimiento feminista "este año y el año pasado también" para reivindicar los derechos de las mujeres y hacerlo compatible con la defensa de la salud y de la vida.

"Ya dijimos que este año no se iban a celebrar macrocelebraciones, eso lo entiende cualquiera", ha recordado Tudanca que ha apelado a la "responsabilidad y a la coherencia" a la que obligan las circunstancias de un año "especial y diferente" en el que hay que apostar por otras fórmulas para alzar la voz de las mujeres y para recordar a la sociedad que, aunque se han dado "pasos muy importantes" hacia la igualdad, todavía "queda mucho por avanzar"·

A modo de ejemplo, ha aclarado que aunque los hombres son "necesarios" en la batalla por la igualdad no deben ser los protagonistas de ese reto y ha instado a los varones, que ya ocupan "demasiados espacios" a apartarse de muchos espacios para conseguir que la sociedad sea cada vez más igualitaria en muchos ámbitos. "Nos queda mucho por aprender a los hombres para reeducarnos", ha asumido el socialista que ha reivindicado una "nueva masculinidad" en la que los hombres sean "cómplices" de las mujeres.

Tudanca ha criticado a modo de ejemplo el caso de "machismo descarnado" que evidenció un micro abierto en la gala de los Goya a través del que se escucharon "barbaridades, improperios y comentarios absolutamente repugnantes", sin olvidar que se cumplen 20 años de la denuncia de Nevenka Fernández por acoso sexual por parte del alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, del PP que, según ha lamentado el actual presidente autonómico del partido, Alfonso Fernández Mañueco, ha zanjado como un "hecho desafortunado".

"No señor Mañueco, era acoso sexual, era machismo, era y es un delito no un hecho desafortunado", ha sentenciado Tudanca para quien ese tipo de conductas "absolutamente reprochables" y sin justificación "ni hace 20 años ni menos hoy" suponen un atentado contra sociedad y contra las mujeres que no se pueden limitar al ámbito personal o familiar.

En el mismo sentido se ha pronunciado la secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOE en Castilla y León, Patricia Gómez Urban, que ha aclarado que las mujeres no son objetos y ha recordado que el acoso sexual es un delito tipificado en el Código Penal y "una expresión machista". "Tendría que llamarlo por su nombre, las víctimas son víctimas y los verdugos, verdugos y no se puede culpabilizar a las víctimas ni victimizar a los culpables", ha sentenciado.

Patricia Gómez también ha aclarado a las personas que creían que el 8M se tenía que difuminar que sí tiene sentido gritar y manifestarse contra casos como la sentencia de la Manada, como ocurrió en 2018, o el peligro de la pervivencia de los derechos conquistados.

"El derecho a manifestación lo tenemos todos, mujeres, hombres, hosteleros, aquellos que salen a la calle en contra de la Ley Celáa...", ha defendido Gómez Urban que ha evidenciado los negativos efectos de la pandemia en las mujeres, que han estado en primera línea --el 72 por ciento están en puestos sanitarios--, pero que han visto cómo aumenta la brecha salarial de género "ya de por sí disparada en Castilla y León".

"Somos imprescindibles", ha reivindicado la socialista que ha defendido la PNL del Grupo Socialista a debate en el pleno del miércoles para aplicar medidas reales a favor de la igualdad en distintos ámbitos, como el deporte, la ciencia o los consejos de administración de las empresas públicas y del gobierno donde pide paridad en su composición a modo de "espejo" para la sociedad.