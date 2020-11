La presión de las regiones aboca a España a otro confinamiento

El 9 de noviembre. Esa es la fecha clave en la que España podría entrar de nuevo en un confinamiento domiciliario similar al del pasado mes de marzo. Así lo reconoció ayer el Gobierno por primera vez, después de haber rechazado esta medida en los últimos días. Sin embargo, la presión de las autonomías ha obligado al Ejecutivo a replantearse esta opción si las cifras de la pandemia siguen desbocadas. Eso sí, la limitación total de movimiento tendrá que esperar, ya que desde Moncloa insisten en que primero hay que evaluar las medidas desplegadas en las últimas semanas, entre ellas la imposición de un nuevo estado de alarma que ha impuesto el toque de queda en casi todo el territorio nacional. De ahí que desde el Gabinete se haya pedido paciencia a las regiones al menos hasta el 9 de noviembre, el día en el que acaban las 15 primeras jornadas de la situación de excepción avalada la semana pasada por el Congreso. Por ello, ponen el foco en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra hoy, donde se evaluará el éxito o el fracaso de las disposiciones aprobadas ya por las comunidades.

«No adelantemos fases. Vamos a intentar que eso no llegue. Vamos a ser como siempre contundentes y prudentes al mismo tiempo», apuntó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Y en la misma línea se pronunció, tras la reunión del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero: «Deseamos y confiamos que las medidas de los últimos días tenga un reflejo en los indicadores epidemiológicos que se expresarán esta semana y durante las próximas jornadas. Vamos paso a paso». Estas declaraciones llegaron después de que el Gobierno rechazase las peticiones de Asturias, Ceuta y Melilla para imponer el confinamiento domiciliario en sus territorios.

La comunidad cantábrica y las ciudades autónomas han sido, de momento, las únicas regiones que de manera oficial se han dirigido a Moncloa para solicitar que el Gabinete les permita implantar esta medida que no está recogida en el real decreto del nuevo estado de alarma. Precisamente, que no aparezca en esta normativa de forma explícita es lo que está evitando que los Ejecutivos autonómicos tomen la decisión de manera unilateral, ya que son conscientes de que la Justicia podría tumbar sus iniciativas. Ya sucedió con algunas medidas que las comunidades intentaron poner en marcha antes del estado de alarma y que fueron anuladas por los tribunales por «vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos». Así, sin el amparo de un decreto gubernamental, ningún dirigente regional quiere dar un paso en falso.

Más allá de Asturias, Ceuta y Melilla, las autoridades de Castilla y León y Castilla-La Mancha reconocieron ayer que están estudiando solicitar esta medida a Moncloa para intentar frenar la pandemia. Sin embargo, para otras regiones, como Madrid, Cataluña o País Vasco, el confinamiento domiciliario debería ser la última opción.

Cierre de provincias

A la espera de ese 9 de noviembre, o del cambio de opinión de Pedro Sánchez, las autonomías siguen endureciendo sus planes para luchar contra el coronavirus. Aragón decidió cerrar perimetralmente sus tres provincias para limitar la movilidad entre ellas, además de adelantar a las 20,00 horas el cierre de todos los establecimientos considerados como no esenciales.

Mientras, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció el cierre de los establecimientos de hostelería y restauración, los centros comerciales y establecimiento de más de 2.500 metros cuadrados y los centros deportivos desde el próximo viernes.

Por su parte, el Gobierno de Navarra decidió prorrogar durante 14 días más las últimas restricciones adoptadas para frenar los contagios de COVID-19, que incluyen el confinamiento perimetral de la Comunidad foral y el cierre de los bares y restaurantes.

En la misma línea, el líder de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, anunció la prórroga del cierre perimetral de su territorio durante una semana más, a partir del viernes, como consecuencia de la evolución de la pandemia.