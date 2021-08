Los locos años 20 con guiño vallisoletano

Ramiro Vergaz se presentó ante el público este domingo en Ávila con la elegancia de un dandy que arrancó su espectáculo bailando claqué y lo acabó en calzoncillos, desarmado y acogotado ante el reto imposible de saltar a través de un aro de fuego que, por supuesto, acabó logrando y cosechando el aplauso y la admiración del público, que aguantó estoicamente el calor del mediodía en el Mercado Grande, en buena parte gracias al buen hacer del artista, que no despegó la sonrisa de su boca ni en los momentos de mayor dificultad -que los hubo-.

Vergaz tiró de ironía desde el inicio, cuando se presentó como el recientemente nombrado embajador del folklore vallisoletano de los locos años 20 y, a partir de ahí, ofreció un personalísimo recorrido por esa época maravillosa en el que fusionó el baile, los malabares, la música, los saltos y las piruetas con y sin cama elástica. Bajo el título de ‘White Bottom’, en el espectáculo no faltó el charlestón, «también conocido como jota castellana», dijo el artista, que una y otra vez trató de convencer al respetable de que su Valladolid natal fue el epicentro de los maravillosos años 20, tirando siempre de socarronería y de un punto cómico y cómplice con el que pronto se metió al público en el bolsillo. Sus ‘malabaritmos’ y su ‘malabaile’ también triunfaron a lo largo de un espectáculo redondo que fue de menos a más y con el que consiguió que el respetable le perdonara despedirse en paños menores invitándoles a bailar «una danza afrovallisoletana» que no dudaron en interpretar junto a él.

El espectáculo, por cierto, se estrenaba en la región coincidiendo con el Festival Internacional de Circo de Castilla y León.