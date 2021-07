Un grupo de trabajo decidirá las nuevas restricciones

El Gobierno de Castilla y León ha creado de urgencia un grupo de trabajo que estudiará la adopción de nuevas medidas restrictivas en la Comunidad ante e «preocupante» registro de ingresos hospitalarios que está dejando la quinta ola. Un equipo que coordinarán las Consejerías de Fomento y Sanidad y que propondrá al Consejo de Gobierno restricciones «eficaces» para atajar el repunte de casos con el fin de no «castigar» a los sectores en los que no están en su mayoría los jóvenes. Además, la Junta descarta definitivamente la aplicación de un toque de queda por municipios después de que el informe de los servicios jurídicos desaconsejará de todo punto esta opción.«Ni vamos ni podemos ir en contra de nuestros servicios jurídicos y de la legalidad», explicó ayer el vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Un grupo que, como explicó Igea, ya se reunió ayer a la espera de concretar las nuevas restricciones que se llevarán a cabo, algo para lo que habrá que esperar hasta el próximo jueves, siempre que el presidente Fernández Mañueco no decida antes convocar un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobarlas y que entren rápidamente en vigor.

Unas nuevas medidas que parecen tener dividido al Ejecutivo de la Comunidad, toda vez que el Consejo de Gobierno demoró su salida más de 30 minutos, con vuelta a entrar a la reunión por parte de algunos consejeros. «Hemos tenido un debate largo en intenso», reconoció el propio Igea, que compareció acompañado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, aunque esta última sentada entre los periodistas.

«Hay cosas que podemos hacer y tenemos que decidir si son efectivas o no», precisó el vicepresidente y portavoz, que evitó pronunciarse sobre si existían diferencias en el seno del Gobierno, ya que respondió que las deliberaciones del Consejo son secretas. Así, se refirió al impacto que pueden tener las propuestas que acuerden porque no quieren perjudicar a ningún sector económico. Además, recalcó la necesidad de analizar nuevas propuestas que se trasladarán al Consejo de Gobierno, el encargado de aprobar las medidas.

El número dos de la Junta tampoco quiso desvelar el sentido de las futuras restricciones, aunque si que explicó que «este momento de la pandemia hace que las medidas que se tomaron en otros momentos sean de dudosa eficacia». En este sentido, y al igual que el pasado jueves cuando las restricciones se concentraron en el ocio de los jóvenes, apostó por focalizar las nuevas limitaciones en quienes son mayores transmisores y más incidencia presenta, los jóvenes.

En cuanto a la puesta en marcha de medidas como PCR en ocio nocturno o salas de cine, reconoció que la Atención Primaria está «sobrecargada» y que le costaría explicar a los sanitarios «que necesitamos más PCR para que la gente pueda salir a tomarse unas copas».

«No puedo ocultar a la población nuestra preocupación tanto por la evolución de la incidencia como por el número creciente de ingresados», señaló Igea, que señaló que hasta que se adopten nuevas medidas la Junta seguirá con su trabajo de rastreo de positivos, cribado y vacunación, ya que se ha demostrado «altamente eficaz».