Podemos asegura su 'Si' a la moción de censura y pide actuar

El secretario general de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, aseguró hoy su apoyo y colaboración al PSOECyL ante una posible moción de censura contra el Gobierno de la Junta, si bien matizó que “las mociones de censura es mejor presentarlas que hablar constantemente de ellas”.

“Podemos apoyará en esa moción al PSOE”, certificó Fernández, quien tras asegurar la votación favorable de los dos procuradores de la formación morada, matizó que “en este momento, todos tenemos que estar centrados en combatir la pandemia”, considerando que la moción de censura deberá presentarse “una vez hayamos derrotado al virus”.

“Desde Podemos haremos todo lo posible por colaborar en esa moción porque es imprescindible un cambio de gobierno en esta Comunidad”, continuó esgrimiendo el portavoz de la formación morada, quien no obstante aseguró que desde Podemos no la liderarán porque “los números no dan” y que, por tanto, “correspondería a la fuerza mayoritaria realizarla”, refiriéndose a un PSOE que cuenta con 35 procuradores en las Cortes autonómicas.

En cualquier caso, Fernández sí se comprometió a “trabajar para conseguir los apoyos necesarios” para el PSOE, al que emplazó a “reunir los apoyos suficientes de manera cautelosa, silenciosa y seria” para que dicha moción de censura “sea una realidad”, porque “las mociones de censura es mejor presentarlas que hablar constantemente de ellas”, máxime en un momento donde los parlamentarios tienen que “estar centrados en la pandemia y no tanto en algo que a día de hoy es una conjetura y no una certeza o certidumbre”.

Gobierno autonómico “descomponiéndose”

Precisamente por la “falta de certezas y la incertidumbre” que, según Fernández, está demostrando el Gobierno autonómico a la hora de marcar los criterios para la desescalada es por lo que el líder regional de Podemos considera que es el propio Ejecutivo el que “se está haciendo una moción de censura a sí mismo constantemente”.

“Estamos en un momento en que el Ejecutivo autonómico está descomponiéndose”, aventuró Fernández, puesto que “el caos caracteriza todas sus decisiones” al existir “consejeros que enmiendan la plana a sus compañeros de Gobierno” en un momento en el que “la ciudadanía requiere certezas y certidumbres”.

“Es lamentable e inaudito tener un Gobierno autonómico que da constantemente bandazos, que continuamente cambia de criterio y que, a día de hoy, es una jaula de grillos”, denunció Fernández, recordando las declaraciones de estos últimos días de los miembros del Ejecutivo para calificar la situación de “caos, desgobierno y desconcierto absoluto”.

Hizo entonces el líder autonómico de Podemos un recordatorio de la secuencia de acontecimientos por la que “el viernes, el presidente Mañueco dijo una cosa, por la tarde el vicepresidente Igea dijo otra, el lunes se cambiaron los criterios para la desescalada y ayer, en el cenit del caos, el consejero de Fomento se arrogó la competencia de la consejera de Sanidad y dio por hecho que el día 8 se inicia la desescalada cuando la propia consejera anunció que va a depender de la ocupación de camas UCI”.

“Esta tierra no debería soportar ni un segundo más a un Ejecutivo que es el 13 Rúe del Percebe”, sentenció Fernández, para quien “es insostenible que Mañueco e Igea sigan desgobernando esta Comunidad” pero a los que pidió “un plan de desescalada con criterios objetivos que arroje certeza a la ciudadanía y que esté pactado con los sectores implicados en el mismo”.

Sectores para los que pidió a la Junta “un paquete de ayudas” porque “a día de hoy, siguen abandonados”, motivo por el que, según Fernández, el Gobierno autonómico tiene “en contra a todos los sectores y colectivos de la Comunidad”, entre los que englobó a los profesionales sanitarios, los hosteleros, los centros deportivos, los autónomos y el diálogo social.

“Por eso creo sensato que el PSOE trabaje de manera cautelosa, silenciosa y seria por construir una mayoría parlamentaria para que esa moción de censura sea una realidad”, concluyó el secretario general de Podemos en Castilla y León.

Criterio homogéneo en Semana Santa

En cuanto a la posibilidad de que exista una implicación mayor del Gobierno de la nación para, precisamente, lograr esa homogeneidad de criterios no solo por Comunidades, sino en el conjunto del territorio, Fernández respondió que “para eso está la Conferencia Interterritorial de Salud”.

En ese sentido, y de cara a conseguir “criterios comunes y un marco homogéneo para todas las Comunidades Autónomas”, Fernández se mostró esperanzado en que el Consejo Interterritorial de Salud “lo aborde para la Semana Santa” y se consiga “un marco general y directrices comunes que den certidumbre a la ciudadanía”, frente a una situación actual por la que “el 99 por ciento de la ciudadanía de Castilla y León no sabe los criterios porque el Gobierno autonómico un día dice una cosa y al día siguiente, la contraria”.