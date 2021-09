Un agridulce cuarto puesto en Ruta

Lo intentaron, pero no pudo ser. Noel Martín y Christian Venge finalizaron en cuarta posición en la prueba de Ruta en Carretera para tándems en los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.Una dura jornada física y anímica en la que los neerlandeses Timo Fransen y Vicent Schure se proclamaban campeones seguidos por sus compañeros de selección, Tristan Bangma - Patrick Bos, demostrando el potencial de Holanda en la modalidad de tándems en estos Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020.

Jornada agridulce para el abulense y el castellonense por el desarrollo y desenlace de una prueba a la que llegaban con aspiraciones a pelear por el oro, no sólo porque se trata de su especialidad –son los campeones del Mundo de Ciclismo Adapatado en Ruta– sino porque se presentaban a la misma en un gran momento de forma, como demostraron días antes con el bronce en la Contrarreloj. Sin embargo la carrera se torció demasiado pronto. Una caída en la zona del túnel y problemas mecánicos en la primera vuelta llevaron a Noel y Christian a verse en la obligación de remontar ante una cabeza de carrera en la que rodaban con fuerza los neerlandeses Fransen-Schure y Bos-Bangman, los franceses Ermenault-Lloveras y los españoles Teruel-Bellido.

Enlazarían con el grupo cabecero, no sin un enorme sobre esfuerzo, Noel Martín y Christian Venge en una particular contrarreloj pero gastando demasiadas fuerzas. Potencia que tenían los neerlandeses Timo Fransen y Vicent Schure. El tándem, medalla de plata en la reciente prueba Contrarreloj, se lanzarían en solitario sobre el Fuji Speedway en una primera posición que ya no perderían.

Por detrás, y a dos vueltas para el final, atacaron Bangma-Bos, se descolgaron ala quinta plaza Teruel-Bellido y se quedaronNoel Martín y Christian Venge con los franceses Ermenault-Lloveras, que subirían el ritmo en la última vuelta para comenzar a rodar en solitario –con 40’’ de diferencia– pese a los esfuerzos de Noel Martin y Christian Venge por darles caza. No lo conseguirían.

Vincent Schure y Timo Fransen se hacían con la victoria con autoridad y un tiempo de 2h.59’13’’.Les seguirían sus compañeros de selección Patrick Bos y Tristan Bangma, segundos con 3h.05’01’’. La tercera posición para los franceses Corentin Ermenault - Alexander Lloveras con 3h.06’14’’. Noel Martín y Christian Venge acabarían cuartos con un tiempo de 3h.07’25’’ y Eloy Teruel - Adolfo Bellido quintos con 3h.09’03’’.

Un balance de récord

El balance final de la Selección Española de Ciclismo ha sido más que notable en unos Juegos Paralímpicos en los que se ha superado el récord de medallas en ciclismo adaptado. Alfonso Cabello lograba el oro en el kilómetro C4-C5; oro para Sergio Garrote en Contrarreloj clase MH2 y bronce en Ruta; bronce para Ricardo Ten, Pablo Jaramillo y Alfonso Cabello en Velocidad por Equipos en Pista; bronce para Noel-Christian en Contrarreloj en Carretera y bronce para García-Marquina en Contrarreloj en MH2.