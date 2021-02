Nueva etapa en '¡Ahora caigo!' con 300.000 euros en juego

Arranca una nueva época en ¡Ahora caigo! Desde esta semana, a las 17,45 horas, el concurso que se emite todas las tardes en Antena 3 estrena una mecánica que hará mucho más impactante lo que ocurra cada tarde en el programa capitaneado por Arturo Valls. Un cambio que pone sobre la mesa un premio que alcanzará en cada emisión los 300.000 euros en juego.

El concursante central tendrá la opción de quedarse en el programa e ir acumulando dinero. Sin embargo, el objetivo cambia: para mantenerse de pie tendrá que eliminar a ocho de los diez oponentes e ir consiguiendo los premios que están ocultos tras sus respectivas monedas.

Lo que se esconde tras dichas monedas también cambia. A partir de ahora, una vez eliminado el oponente tendrá que elegir si se queda con la huella negra o la blanca que hay tras el dinero. Tendrá la opción de lograr hasta 50.000 euros de golpe, podrá multiplicar lo acumulado, pero también podrá incluso perder todo lo que lleva conseguido hasta ese momento.

El concursante central que gane a ocho oponentes se enfrentará al gran duelo final en un contrarreloj. En dos minutos, tendrá que contestar correctamente a 10 preguntas. De superarlo, habrá ganado el dinero acumulado ese día y volverá al día siguiente. De no lograrlo, no se llevará el dinero amasado en el día, pero volverá la jornada siguiente igualmente.

Además, solo se marchará cuando un oponente le gane y ocupe su lugar. De conseguirlo, este nuevo concursante seguirá con el dinero que hay en el bote hasta entonces y será el que tenga la opción de regresar al día siguiente. De quedar eliminado, se llevará a casa lo acumulado hasta la fecha.

Un largo camino

A punto de cumplir 10 años de historia en Antena 3, ¡Ahora caigo! llegó a España en 2011 después de un gran recorrido internacional. Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Gestmusic, el concurso ya ha emitido más de 2.000 entregas.

Durante este largo camino, también ha grabado numerosos especiales en los que se ha rendido homenaje a las comunidades autónomas y sus costumbres, a numerosas profesiones que necesitan el apoyo del público o han hecho versiones musicales del espacio.

¡Ahora caigo! va de la mano con Arturo Valls y la marca personal que le ha aportado al programa. El presentador, una de las caras de las tardes de la cadena, comenzó a formar parte de la familia de Atresmedia en 2011, cuando empezó a presentar este espacio.

Desde entonces, ha participado en formatos como Tu cara me suena y ha estado al frente de programas como Me cambio de década, Ninja Warrior o Por el mundo a los 80 o Me Resbala. Su último gran éxito ha sido Mask Singer, la revelación de la temporada.

Formato de éxito

¡Ahora caigo! forma parte de la gran familia de formatos de éxito internacional que conviven en Atresmedia. En este grupo se encuadran los espacios más adaptados del mundo, como Mask Singer o La Voz.

La empresa tiene en sus manos los derechos de programas que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como ¡Boom!, La ruleta de la suerte, Pasapalabra, El juego de los anillos, ¿Quién quiere ser millonario? o el próximo Veo cómo cantas.

El entretenimiento juega un papel muy importante en Atresmedia de manera diaria. El Hormiguero se ha consolidado este año como el formato diario de mayor éxito de la televisión y, tras finalizar su anterior temporada, se coronaba por sexto año consecutivo como el programa líder de su franja.