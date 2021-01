El PP critica que el PSOE «saque pecho» por el Gobierno

El presidente provincial del Partido Popular de Ávila, Carlos García, ha criticado al senador del PSOE Jesús Caro por «sacar pecho» por la actuación del Gobierno central.

«Con un Gobierno presidido por el ausente Sánchez, que ha abandonado hace meses el timón de mando de la gestión de la crisis para estar más pendiente de sacar votos en Cataluña que de salvar vidas en toda España; a un ritmo de casi 600 muertos diarios por la pandemia y mintiendo descaradamente sobre la situación y el futuro de la economía española, es evidente que la realidad y la preocupación de los abulenses distan mucho de las declaraciones del señor Caro cuando habla de ‘tranquilidad’ por tener a este Gobierno y no a otro para afrontar la situación», ha comentado García, que también ha apuntado en una nota de prensa que «lo que faltaba es ver a los socialistas sacar pecho de que en la legislación laboral española exista la figura de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ‘ertes’, que puso en marcha un Gobierno del PP con el rechazo explícito del PSOE y de toda la izquierda, la que sabe mucho de propaganda, pero nada de gestión».

El presidente provincial de los populares considera «chocante escuchar a todo un senador hacer política de trazo grueso criticando al PP por sacar a España, a partir de 2012, de la gran crisis generada por Zapatero. No hace falta recordar a los abulenses que el partido del señor Caro, en casi tres años en el Gobierno, aún no ha derogado la reforma laboral del PP, y no lo ha hecho porque esa reforma sentó las bases de aquella recuperación y está sirviendo para atajar su desastrosa gestión económica aparejada a la crisis sanitaria».

En cualquier caso, «no es necesario remontarse tan lejos: la gestión de la que presume Caro es la que busca culpables de la pandemia en las autonomías y deja tiradas a las entidades locales frente a los gastos de la COVID-19. En lugar de salir a vender mensajes, el secretario provincial del PSOE podría preocuparse un poco más de lo que hace su partido en La Moncloa para abastecer de vacunas al sistema sanitario», ha afirmado el presidente provincial del Partido Popular de Ávila.

Por último, Carlos García confía en que “cuando llegue el momento, los españoles valorarán lo que ha hecho y, sobre todo, lo que no ha hecho este Gobierno anteponiendo siempre los intereses de Sánchez al interés general” y recuerda que “el colmo de los socialistas es que presuman del Ingreso Mínimo Vital que, como no lo saben gestionar, ha tenido que ser rescatado por las autonomías”.