"Luis Enrique sacará lo mejor de la Roja en un grupo prometedor"

El delantero navarro Fernando Llorente (Pamplona, 26 de febrero de 1985) explicó que su nuevo club, el Udinese, por el que fichó en el último mercado invernal, tiene «una organización de equipo ‘top’» y que le da todas las facilidades para disfrutar al máximo de su profesión.

Miembro de la Roja que hizo Historia con el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, Llorente ve a la selección con buenos ojos y cree que puede regalar nuevas satisfacciones.

¿Cómo recala en el Udinese?

En el Nápoles desde la marcha de Carlo Ancelotti no contaba con minutos y el Nápoles estaba con bastantes problemas, la sociedad sí que quería que saliera. Siempre me hablaron muy bien del Udinese, conocía a Roberto) Pereyra, de mi época en la Juventus, le llamé para comentar la situación y él me contó cómo era el Udinese y me convenció. Cuando llegué me sorprendí todavía más. Ves la organización que hay y es impresionante. Está a nivel de un club grande por cómo cuidan a los jugadores, en pocos sitios he visto que mimen tanto a los jugadores.

¿Qué pasó con el Nápoles?

Mi relación con (el técnico, Gennaro) Gattuso era muy buena, siempre me trató con respeto. Pero luego le compraron sus jugadores, Victor Osimhen y Andrea Petagna, y eso es una apuesta del club y probablemente tenía que dar prioridad a ellos. Además, cuando llegó Gattuso yo me puse malo y cuando empezaba a regresar con el grupo, se paró todo durante tres meses por la pandemia, fue un horror para mí, para un jugador de mi edad, con mis características estar parado tres meses es duro. Luego, esta temporada, la sociedad me quitó el dorsal, me entrenaba aparte con Milik y Ounas, jugadores con los que el club no contaba, y ese fue el principal problema.

¿Qué objetivos se ha puesto ahora?

No me he planteado qué voy a hacer. Lo que buscaba era volver a recuperar la ilusión por el fútbol y la encontré. Me gustaría poder quedarme aquí (tiene contrato hasta el final de temporada), hacer algo bonito aquí. Ojalá que pueda ser importante.

Mi objetivo principal es volver a recuperar mi mejor nivel, hace tiempo que no tenía continuidad después de estar más de un año sin pisar el césped. Tenía ganas de volver a disfrutar el fútbol, estoy dando buenos pasos, partido a partido, cada vez me siento mejor, pero puedo mejorar mucho todavía.

Las carreras de los jugadores se alargan. Su excompañero Gianluigi Buffon sigue jugando a los 43 años... ¿Usted hasta qué edad se ve capacitado para competir?

Espero no hacer como Buffon, porque voy a terminar con el bastoncito (ríe). El fútbol está cambiando, cada vez los jugadores se cuidan mejor y aguantan más tiempo. No es fácil conseguirlo.

Yo no me pongo ningún objetivo, lo que me gustaría es seguir disfrutando y el mismo cuerpo te va diciendo cuando ya no puedes seguir.

La Serie A ve pelear a Juventus e Inter, además del Milan, dos equipos en los que tiene a muchos amigos.

Veo una buena pelea. Creo que el Inter de Conte está con una ventaja considerable y va a ser complicado que se le escape el título. Pero a la ‘Juve’ nunca puedes darle por muerta.

Le tiene cariño a Conte.

Vivimos momentos muy bonitos, fue mi primer año en un gran club como la Juventus, gané mis primeros títulos. Para mí, siempre ha sido muy importante, me ayudó muchísimo. Al principio tuve dificultades. Él ve el fútbol, sabe lo que necesita cada jugador en cada momento.

¿Cómo está viendo a Álvaro Morata y a Borja Mayoral?

A Álvaro le veo muy bien, ojalá que siga así porque se lo merece, estoy seguro de que será importante para el futuro de la ‘Juve’. Borja Mayoral se ha adaptado muy bien, está teniendo continuidad en la Roma, que no era fácil teniendo a Dzeko.

¿Qué piensa del camino tomado por la selección?

Viene una generación muy prometedora, creo que se pueden hacer grandes cosas, y Luis Enrique estoy convencido de que sacará lo mejor de cada uno, es un grandísimo entrenador, ya lo demostró en el Barcelona y va a seguir haciéndolo muy bien. Los jugadores están en buenas manos.