CCOO irá a los tribunales si no se extiende el Serla

El secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés, exigió hoy que la Junta de Castilla y León destine la partida contemplada en los presupuestos generales de la Comunidad para la extensión del Servicio de Relaciones Laborales (SERLA) a todas las provincias, y recordó al Procurador del Común que ya existe una decisión política para su desarrollo y en el caso de incumplimiento el asunto acabará en el Contencioso Administrativo.

El Procurador del Común, Tomás Quintana, aseguró que la extensión del Serla no es una "prioridad" en un momento de pandemia. Ante esto CCOO consideró que el Procurador “desconoce” la decisión política, y calificó de “patinazo” sus declaraciones.

“O desconoce o no tiene toda la información porque no tienen ningún sentido hablar de esto cuando ya hay un gasto asignado para ello. Su labor no es corregir las decisiones políticas sino valorarlas técnica y jurídicamente”, expresó.

Vicente Andrés recordó al Procurador del Común que ha soslayado un tema “vital”, y agregó que el Tribunal Supremo obliga a poner en marcha el Serla en Castilla y León y existe un acuerdo político en el marco del diálogo social para ello.

“Hay un acuerdo del incumplimiento y de la sentencia”, destacó, para recordar que CCOO ya ha presentado un recurso y de no aplicarse se llevará el asunto al Juzgado Contencioso Administrativo.