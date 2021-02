Esta vez sí hay partido

Esta vez sí habrá partido. Lejos queda lo vivido en la primera vuelta, cuando el Conspur Bezana se desintegró –salida del entrenador y plante de los jugadores– a las puertas de visitar un CUMCarlos Sastre al que llegó con dos jugadores y un par de directivos con el objetivo de salvar la multa de la incomparecencia pero no la derrota en los despachos. Aquello ha quedado ya olvidado. Los de Santa Cruz de Bezana, Cantabria, son otros, aunque siguen contando con Cazorla, viejo conocido por la afición verderona, y el británico Archer entre dos de sus figuras más relevantes. Junto a la incorporación del croata Lovro Sibenik han conseguido una tranquilidad en el parqué y la clasificación que ansía y espera conseguir el conjunto verderón, que viaja este fin de semana «con la moral» recuperada tras el partido del pasado fin de semana, un triunfo (68-43) ante el Caja Rural de Zamora con el que resarcir las heridas.

A partir de las 19,00 horas el equipo de José Antonio Sánchez visita el Polideportivo Soto de la Marina «con las referencias que nos dejó el último duelo». Le gustó al entrenador madrileño la labor defensiva de los suyos especialmente en el primero de los cuartos. «Fue un primer acto para enmarcar» señala marcando el camino de lo que necesitan los suyos para sacar algo positivo en tierras cántabras. «A partir de la defensa debemos salir enchufados y mantenernos dentro de partido» apunta. No quiere desconexiones el entrenador madrileño, que insiste en la idea del grupo para seguir sumando. «Se acerca el final de la competición y todos debemos dar un paso adelante» comenta ante la necesidad de buscar el equilibrio entre las actuaciones individuales y las grupales. «Necesitamos que todos sumen».

No le cabe dudas que será un «encuentro difícil al que hay que sumar el desplazamiento». Tiene muy claro que los suyos deberán saber parar a Cazorla y Archer. «Su plantilla es limitada pero tiene jugadores determinantes» tiene muy claro. «Tendremos que aplicar alguna defensa especial para minimizarlos al máximo. La profundidad de nuestro banquillo puede ser un as en la manga».

«Ezequiel demostró que es un baluarte para el equipo»

José Antonio Sánchez espera que el último duelo sirva a Ezequiel para dar un paso adelante. «Venía de una lesión al inicio de temporada, le costó entrar pero el partido del otro día le demostró que es un baluarte importante en la anotación para el equipo.Espero que haya sido un punto de inflexión no sólo para el acierto sino por lo que ayudó y estimuló al equipo, lideró al grupo, que es lo que necesitamos al margen de que todos sumen.Es muy difícil repetirlo en todos los partidos. La lesión de Janssens tenemos que contrarrestarla entre todos».