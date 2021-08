"Esto me encanta. No es sólo montar en bici, sino competir"

Paco Mancebo es un ciclista profesional ligado estrechamente a la provincia de Ávila, y en concreto al Municipio de Navaluenga. Mancebo ha militado en las estructuras de grandes equipos como fueron en su día el Banesto, o el Ag2r francés, contando en su palmarés con 7 participaciones en el Tour de Francia, donde su mejor resultado fue una medalla de bronce tras los casos de positivo en dopping de Armstrong y Ullrich, que también dejaron desierto el maillot amarillo de esa edición; o sus 4 participaciones en Vuelta a España, llegando a subirse al pódium gracias al tercer puesto logrado en la edición de 2004. Fuera de las grandes vueltas, el gran logro de Mancebo fue alzarse con el Campeonato de España en Ruta en el año 2004. El ciclista formado en El Barraco, sigue compitiendo a nivel profesional a una edad que pocos pueden presumir, Paco Mancebo milita en el Matrix-Powertag japonés a sus 45 años, donde el mismo se augura algunos años más disfrutando de la bici y las carreras.

Cuéntenos un poco, ¿Qué está haciendo Paco Mancebo ahora mismo?

Sigo corriendo ahora mismo, estoy en el equipo japonés Matrix-Powertag. Es un equipo profesional, continental, y a eso me dedico ahora mismo, A participar en lo poco que nos permiten a día de hoy en, Japón el calendario es escaso, y con toda la pandemia pues aún lo es más.

¿Cómo es correr en un equipo de ciclismo de Japón?

Para mí resulta una experiencia muy buena, he estado en equipos de EEUU, de Dubai, de República Dominicana… y en Japón también había estado en una etapa anterior, corriendo con el Islas Baleares, y es un país precioso, muy acogedor, y un nuevo tipo de ciclismo al fin y al cabo, podría resumirlo en que es una muy bonita experiencia para vivirla.

¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras con los equipos de ciclismo de España?

A la hora de entrenar, lo primero que tenemos que decir es que las carreras son de menor nivel, nada parecido a una Vuelta a España o un Tour de Francia, es verdad que en años pasados hemos corrido Vueltas a Castilla y León o Vueltas a Asturias, un calendario un poco más exigente que sí que requiere el mismo nivel de preparación, lógicamente las carreras allí, al ser más cortas y en circuito, que suele ser de 6 o 7 kilómetros o incluso a veces de menos, pero casi siempre por el tema tráfico desarrollamos este tipo de carreras.

¿Cuál es la forma de prepararse para competir a nivel profesional a los 45 años?

La diferencia es sobre todo mental, el resto de condiciones varían pero mucho menos, ahora lo que se supone debería desarrollar Son series más cortas, para entrar mucha más fuerza, pero lo que quiero y lo que hago y disfrutar de la bicicleta, si algún día me apetece subir cinco puertos, pues me los subo, que me apetece hacer unas series en llano, pues las hago, no tengo un objetivo concreto, Y con registrar un nivel aceptable para cuando nos den la oportunidad de correr, para mí es suficiente, es evidente que nunca voy a volver a estar al 100%, pero siempre buscamos ser competitivos, y al fin y al cabo el entrenamiento va orientado a eso, estar durante todo el año bien para correr.

¿Qué diferencias se nota como ciclista desde el principio de su carrera hasta ahora?

En lo físico lo noto mucho, pierde fuerza, pierdes potencia, toda la explosividad al fin y al cabo. El fondo ahora mismo lo tengo, ese apartado tengo muchísimo más que hace años atrás, aguanto mucho más pero claro, el cuerpo no es el mismo, pero también la experiencia y el saber estar en carrera se mejora con los años, sabes cuál es tu sitio, sabes cuándo atacar, cuando no y todas las cosas que compensar esa pérdida de potencial que tienes cuando eres más joven. 45 años no son 25, eso es evidente, también me cuesta comparar porque no me preparo para la mismas pruebas que en esa época, ahora me dedico a correr carreras más pequeñitas, y por lo tanto el modo de vida también es diferente, antes te cuidabas estrictamente, y ahora te permites tus pequeños lujos.

¿Qué le impulsa a seguir compitiendo a una edad en la que la mayoría de sus compañeros ya se han retirado?

Lo primero que me impulsa es que lo que hago me gusta, esto me encanta, ya no solo montar en bici sino también competir, la verdad es que a día de hoy no concibo el montar en bici sin competir, de hecho muchas veces participo en competiciones de Mountain Bike. Son pequeños objetivos que me marcó a mí mismo, y a veces participo en carreras de pueblos, como otras veces participo en carreras de nivel mundial, que yo siempre intento hacerlo lo mejor posible y acabar de la mejor manera que pueda, y además sigue siendo un trabajo pero haciendo lo que me gusta, viajo, conozco países, conozco personas, así que diría que al final es todo un poco lo más importante es que que me gusta, el nivel físico sigue siendo alto, la exigencia física también me permite conseguir ese nivel, pero por ejemplo a nivel mental, ahora no sufre el mismo estrés que tenía cuando participaba en las grandes vueltas, algo que agota mucho y que yo a día de hoy no sufro.

¿Cuál es el secreto para seguir encima de una bici tantos y tantos años?

Es una cosa que varía mucho, todas las situaciones que yo he sufrido no han sido nunca de tanta gravedad como para dejar de montar en bici. En mi caso por ejemplo tampoco he tenido jamás que dejar de montar en bici para dedicarme otro trabajo ni a otra ocupación que me impidiese continuar con mi carrera, luego creo que también es importante que te guste competir y que te sientas agusto en la competición, hay ciclistas a los que competir les agobia mucho, y eso al final acaba cansando, y cuando uno se cansa de competir aunque siga bien físicamente, lo acaba dejando.

¿Hasta cuándo va a seguir Paco Mancebo compitiendo en ciclismo y dentro de estructuras de equipos profesionales?

Yo voy a seguir todo lo que pueda, lo tengo clarísimo, en el equipo que estoy actualmente creo que seguiré, en Japón las cosas son diferentes y si no haces nada raro, nunca te van a echar, aunque otra cosa será meditar si merece la pena pasar tanto tiempo lejos de casa, pero bueno, me gustaría todavía seguir un par de años más o incluso tres, luego me gustaría seguir compitiendo, a otro nivel o incluso en otras disciplinas como es Mountain Bike, que eso lo alargaré mucho más aunque no sea a nivel profesional; por ejemplo en dos semanas tengo el campeonato de España de Mountain Bike Maratón, que ya lo he ganado 4 veces hace años pero aún sigo teniendo ganas de correrlo y de pelearlo.