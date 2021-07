El aviso amarillo por calor pasa hoy a naranja

Dosis de realidad estamos viviendo al respecto de la llegada del verano que comenzó hace ya tres semanas pero que se muestra ahora, ola africana de calor mediante, en toda su crudeza. La Agencia de Protección Civil dejó este sábado la activación del aviso amarillo por altas temperaturas en Ávila, especialmente al sur de una provincia para la que se previeron los 37 grados y que se cumplió, pero es que de cara a la jornada de hoy el calor da un paso más sobre todo en ese mismo lugar y el aviso torna a naranja ante el riesgo de superar la barrera de los 40 grados entre las 14 horas y las 21. Ayer Candeleda marcó los 38,7 grados a las 18 horas según la Aemet, pero es que otros lugares como Ávila capital o Arévalo pasaron de los 33, en El Barco fueron 32,8 o en Muñotello, 32,2. Interesantes los 31 del puerto del Pico, sobre todo teniendo en cuenta que también registró la segunda temperatura mínima más baja del país, con 6,4 grados y sólo por detrás de los 5,1 de Sanabria.

Tiempo de verano, de calor y de sudor por tanto que precisará de una buena hidratación, de no salir a la calle en las horas centrales del día o de utilizar ropa clara y tejidos que transpiren para sobrellevar lo que debería ser normal pero a lo que no estamos muy acostumbrados. Además las temperaturas mínimas previstas tanto para el sábado como para el domingo son también elevadas con lo que el tiempo del fin de semana no nos dará un respiro y las noches pueden ser también poco llevaderas. La buena noticia es que el lunes máximas y mínimas irán en descenso y lo mismo ocurrirá el martes, para volver a subir el miércoles y escalar grados en los días siguientes.

Se trata de una ola de calor de escasa duración en el tiempo, pero que trae consigo otros problemas como es la posibilidad de la llegada de los tan temidos incendios a nuestras tierras. De hecho, según recoge la Agencia Ical, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisó de riesgo extremo de incendios forestales este domingo en toda la Comunidad, excepto en el noroeste de la provincia de León, donde es alto o moderado. El resto del mapa autonómico figura completamente en rojo y naranja, según pudo confirmar Ical. La situación del sábado lo cierto es que era ligeramente mejor pues se preveía para entonces un nivel alto o muy alto en la mayor parte de la región.