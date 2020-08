La Tercera, el 18 de octubre

La Tercera División ya tiene fecha de inicio. Será finalmente el 18 de octubre cuando den comienzo las competiciones federadas de ámbito estatal. Es la decisión que de manera unánime tomaba en la mañana del lunes la Comisión de Presidentes de las federaciones de ámbito autonómico. Yaunque la propuesta debe ser ratificada por la Comisión Gestora de la RFEF, nada hace indicar que habrá marcha atrás en una medida que desatasca, al menos de momento, la situación de la Segunda División By la Tercera División, que desde la última reunión entre la RFEFy las Autonómicas vivían en un suspenso absoluto y en la incertidumbre total sobre el inicio de la temporada 2020-21 y los protocolos a seguir para el retorno al césped de sus futbolistas.

La fecha no es la única medida que se ha tomado en una reunión en la que se ha marcado que el protocolo sanitario a seguir «será el de la Comunidad Autónoma correspondiente» señalan desde la RFEF. De este modo, y en el caso del Grupo VIII en el que militan el Real Ávila, la Cultural Deportiva Cebrereña y el Colegios Diocesanos, será la Junta de Castilla y León la que deberá marcar las medidas a tomar y seguir por los equipos para el retorno no sólo en el plano competitivo sino de todo el plano deportivo. La vuelta a los entrenamientos deberá hacerse de este modo bajo las medidas que marque la autoridad sanitaria. Cabe recordar que el fútbol denominado ‘no profesional’ lleva parado desde el pasado lunes 17 de agosto, cuando prácticamente todos los equipos tenían fijado en el calendario el inicio de unas pretemporadas que seguían paradas ‘sine die’.

Recientemente Marcelino Maté, presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol, señalaba en una entrevista en Diario de Burgos que Castilla y León ya disponía de un protocolo sanitario, el elaborado para la fase de ascenso a Segunda B, si bien «no está autorizado por la Junta. No nos dijo nada y entendimos que tras 15 días de silencio daba el visto bueno, pero no está aprobado. No hay que olvidar que la Junta considera al fútbol deporte de contacto» comentaba entonces a una de las preguntas realizas en la entrevista.

Cabe esperar que a partir de ahora la Junta de Castilla y León elabore o autorice el protocolo sanitario definitivo con el que equipos como el Real Ávila, la Cultural Deportiva Cebrereña y el Colegios Diocesanos puedan ponerse en marcha de manera definitiva.