"Pérdida de peso" de Ávila en las pruebas para la Policía

El Grupo Municipal Popular lamenta que “un año más Ávila pierda peso como sede principal para el desarrollo de las pruebas de acceso a la Escuela Nacional de Policía”. Así se desprende del BOE publicado el 6 de septiembre, donde aparece la convocatoria del proceso selectivo para la Escala Básica y donde, como apuntan, "se especifica que las pruebas físicas ya no se desarrollarán solo en la ciudad de Ávila, como ocurría desde 2013 y hasta 2019, sino en ocho sedes en distintos lugares de España, y, por primera vez, si un aspirante no indica preferencia de sede, se le asignará Madrid y no Ávila, que además deja de ser sede subsidiaria en las siguientes pruebas, como era hasta ahora".

Sonsoles Sánchez-Reyes, portavoz popular en el Ayuntamiento abulense, indica que “las pruebas físicas de la Policía eran un recurso de primer nivel para la hostelería local en los meses de otoño e invierno y, con este nuevo cambio de criterio, van a quedarse enormemente reducidas, con la repercusión directa que esto supondrá en la economía abulense”.

En este sentido, Sánchez-Reyes lamenta “la pasividad y el conformismo del alcalde ante estos hechos” y teme que “corramos el riesgo de perder ya para siempre la cualidad de sede única de las pruebas físicas y sede subsidiaria de las demás pruebas, algo que consiguió con mucho esfuerzo el equipo de Gobierno del Partido Popular en 2013”.

Ante estos hechos, la edil del PP quiere conocer “qué contactos de alto nivel ha mantenido recientemente el actual equipo de gobierno, con fechas y nombres, y qué actuaciones ha ofrecido el Ayuntamiento para facilitar, en lo que esté en su mano, la realización de tales pruebas en Ávila, para que, si por razones sanitarias no fuera posible acoger en las instalaciones de nuestra ciudad a todos los opositores, se reciba al mayor número posible y no se convierta en una sede más del listado, perdiendo toda prioridad”.