UCCL se manifiesta el viernes para exigir mejoras en la PAC

La organización profesional agraria UCCL convocó hoy una nueva manifestación del sector agroganadero para el viernes 27 de agosto en Valladolid para “presionar al Gobierno central” y exigirle que la nueva Política Agraria Común (PAC) para los años 2023-2027 “priorice a los agricultores profesionales que estén dados de alta en la Seguridad Social”.

“Queremos que la PAC se reparta entre los agricultores y ganaderos y no entre todos los que tienen una tierra”, reclamó el presidente de UCCL en Valladolid, Ignacio Arias, durante la rueda de prensa celebrada hoy para convocar la concentración del viernes, bajo la premisa de que si no son “capaces de cambiar el documento” que hasta ahora maneja el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los profesionales saldrán “peor parados” de lo que están, “al contrario de lo que pretendía esta reforma de la PAC”.

Recordó en ese sentido Arias que “muchos países atendieron la idea de priorizar a quien tiene la agricultura como su actividad principal” ya con la anterior reforma de la PAC, pero España “no fue el caso” y pese a que, con esta nueva reforma, el ministro de Agricultura parecía dado a realizar dicha modificación, “en el último mes y medio ha cambiado completamente de opinión” y pretende permitir “que reciba la ayuda, como agricultor genuino, todo aquel que cobre menos de 5.000 euros”.

“Eso ha abierto la puerta a todos los agricultores que no son profesionales”, explicó Arias, matizando que desde UCCL no están en contra de que “un agricultor profesional, por pequeño que sea, cobre la PAC”, pero temiendo que con esta medida “el 99 por ciento de los que se verán beneficiados no paguen Seguridad Social agraria” por estar dedicados a otro sector y los ingresos agrícolas sean “eventuales”, lo que “desvirtúa completamente los pagos compensatorios de la PAC”.

Y es que, desde UCCL, consideran que la reforma de la PAC que está planteando el Gobierno de España “va a tener efectos adversos y bastante perversos” para los agricultores profesionales, porque provocará que “muchas explotaciones se vayan a partir y desprofesionalizar” para beneficiarse de que “el máximo dinero por hectárea lo va a cobrar el que tenga una explotación pequeña”.

Una situación que va en contra, según Arias, de lo que se ha buscado durante los últimos años en España, “apoyando las explotaciones más profesionales”. “Pero esta PAC va a permitir que se partan las explotaciones porque se han inventado una regresividad por la que solo se va a cobrar hasta unas hectáreas”, poniendo “una zancadilla más” al agricultor profesional.

Una figura que, según UCCL, cumplen en España en torno a 238.000 de los cerca 700.000 perceptores de la PAC, frente a los 445.000 por ciento que “no pagan Seguridad Social agraria y no son profesionales”, pese a lo que reciben parte de los 5.000 millones que la UE consigna a los agricultores y ganaderos españoles. Todo ello en contraposición a lo que ocurre en Alemania y Francia, donde “se reparten 6.000 millones entre 300.000 profesionales” tras sacar del sector “a todos los que no se dedicaban a la agricultura y la ganadería”.

“Pero España no se atreve”, siguió esgrimiendo Arias, para quien el nuevo viraje del Ministerio a favor de los agricultores no profesionales “es un movimiento partidista para no dejar a más de 400.000 personas sin cobrar la PAC para no disgustar a sus votantes”.

“Presión” ante la conferencia sectorial de septiembre

Es por ello que, frente a todos estos hechos, UCCL se movilizará el viernes a partir de las 11.00 con una nueva manifestación en Valladolid, que partirá del estadio Zorrilla y recorrerá las calles de la ciudad hasta la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para cruzar al paseo Isabel la Católica y continuar por el paseo Zorrilla hasta regresar de nuevo al estadio, con el objetivo de “seguir ejerciendo presión” para que el Ministerio cambie su postura, sin descartar nuevas movilizaciones incluso en Madrid.

“Tenemos la esperanza de que este ministro, igual que ha mentido descaradamente durante tres años para cambiar de opinión en mes y medio, pueda volver a cambiar de opinión”, esgrimió Arias, para quien este es “el momento de apretar antes de que se haga el documento en septiembre” en la Conferencia sectorial del ramo, para la que también pidieron al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Jesús Julio Carnero, que “marque líneas rojas” y sea la “oposición frontal” a esta idea del Gobierno central porque “la gran perjudicada sería Castilla y León”.

En cualquier caso, Arias, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el coordinador de la opa en Valladolid, Valentín García Fraile, señaló que no solo serán los castellanos y leoneses sino “agricultores profesionales de toda España” los que “van a perder muchísimas posibilidades de mantener” el nivel de sus explotaciones con “una reforma de este estilo”.

Por ello, desde UCCL reclamaron de nuevo que la PAC se destine a aquellos agricultores “genuinos” que tengan un porcentaje de ingresos en agricultura “superior a otros sectores” y de, al menos, el 25 por ciento del total, además de pagar “la Seguridad Social agraria”, con el objetivo de que la renta agraria vaya solo destinada a “aquellos cuyos ingresos vengan, fundamentalmente, de la agricultura y la ganadería”.