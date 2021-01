El PSOE pide un fondo de 80 millones para la despoblación

El Grupo Socialista presenta 892 enmiendas al proyecto de presupuestos de Castilla y León que suman más de 307 millones de euros y con las que busca fundamentalmente luchar contra el reto demográfico y la recuperación de la Comunidad «en todos los sentidos», además de «apuntalar y fortalecer los servicios públicos». En este sentido, elPSOE regional plantea crear un fondo en los Presupuestos de 80 millones de euros para el reto demográfico, así como más empleo público, con el refuerzo del personal sanitario, la recuperación de las inversiones sociales prioritarias «olvidadas por el PP», junto a otras medidas para la recuperación económica, como el fondo de 75 millones en ayudas al sector hostelero, turístico y cultural, castigado por la covid-19.

Estas son las principales medidas que plantean los socialistas en su 892 enmiendas parciales a las cuentas, 80 al articulado del proyecto presupuestario y 70 a la Ley de Medidas Tributarias, con el objetivo de mejorar un presupuesto «insuficiente», que alcanza los 12.291 millones. La portavoz de Hacienda del Grupo Socialista, Rosa Rubio, explicó que enmiendan las cuentas del presidente Alfonso Fernández Mañueco y su «cuñado», el vicepresidente Francisco Igea, por no estar a la altura de las circunstancias actuales, no fortalecer a su juicio la sanidad, la educación y los servicios sociales y desaprovechar la oportunidad que brinda Europa. «No contienen medidas reales y serias para reactivar la economía, impulsar el empleo y ayudar a los sectores duramente castigados», mientras se duplica el gasto en asesores colocados a dedo, se recorta en infraestructuras, y no se consigna nada para la lucha contra la despoblación.

El PSOE utiliza las partidas sin provincializar y los fondos no ejecutados para financiar un paquete de más de 80 millones que se distribuyen entre las consejerías de Economía y Transparencia. «Nuestra tierra no puede esperar más a tener un plan y unas medidas serias contra la despoblación», dijo a lo que añadió casi cuatro millones para la creación de oficinas territorializadas frente al reto demográfico y para la captación de fondos europeos. Con el objetivo de la recuperación laboral, económica, sanitaria y social, tras la covid, el PSOE plantea enmiendas en Presidencia por 5,7 millones; en la cartera de Agricultura enmiendan 23 millones; y en Fomento, más de 31 millones. En cuanto a la Consejería de Sanidad, las enmiendas alcanzan los 62 millones; en Educación, los 45,4 millones; más de 34 millones en Familia e Igualdad de Oportunidades; en materia de Empleo e Industria, las enmiendas son de 17,2 millones; cinco millones para Cultura; y 4,1 para Transparencia.

Por otra parte, el coordinador del área de Economía del Grupo Socialista en las Cortes, José Francisco Martín, defendió otras enmiendas para aumentar el control del gasto, crear una oficina Anticorrupción, en colaboración directa con el Consejo de Cuentas; el incremento de empleados públicos en servicios prioritarios; la jornada laboral de 35 horas, la gratuidad de los libros de texto, y un fondo 75 millones de ayudas al sector turístico, hostelero y cultural.

Además del fondo del reto demográfico, planteó otro de recuperación del bienestar, a través del empleo público con 145 millones o 150 millones para el Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior.