Los niños vacunados no harán cuarentena de contacto estrecho

Los alumnos mayores de doce años de Castilla y León que estén vacunados o que ya hayan pasado la enfermedad no tendrán que guardar cuarentena por contacto estrecho en el aula, manteniendo el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad para el presente curso que se inicia las próximos semanas. Para el resto de alumnos se mantendrá el protocolo vigente, mientras que respecto al uso de las mascarillas en el recreo, aún no se ha tomado una decisión, según anunció el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Además, indicó que, en este momento, la vacunación a menores de 12 años «no está planteada en el Consejo Interterritorial». «Cuando se apruebe estoy seguro de que seremos de las primeras comunidades en completarlo, porque la capacidad de la Consejería de Sanidad está más que demostrada. Pero aún no hay decisión europea porque no hay estudios concluidos al respecto», espetó.

Además, avanzó que la intención del Ejecutivo autonómico es ir eliminando restricciones «lo antes posible» y «empezando por el uso de la mascarilla al aire libre entre quienes menos riesgo tienen». El vicepresidente de la Junta subrayó durante su intervención que «queda muy poquito», pero apostó por esperar a ver si se mantiene la tendencia descendente de la incidencia acumulada y la ocupación hospitalaria una vez se complete la vuelta a la actividad normal tras el periodo estival.

El vicepresidente y portavoz explicó que la idea es suprimir las restricciones de manera progresiva y donde exista menos riesgo, como los espacios exteriores, ya que ahí el uso de la mascarilla no es obligatorio si se puede mantener el espacio de seguridad. «Creo que nos queda muy poco tiempo», insistió. Así, el número dos de la Junta llamó a la población a mantener el uso de la mascarilla al aire libre si no se puede guardar la distancia en estos días para evitar episodios como los ocurridos en algunas localidades que celebraron sus fiestas en agosto y en las que aumentó la incidencia.

De confirmarse en ese periodo una evolución favorable de descenso de contagios y una menor cobertura de ingresos en los hospitales, precisó que se avanzaría lo más rápidamente posible para relajar las medidas, como en el uso de las mascarillas en lugares abiertos, después en sitios determinados y posteriormente se abrirían las actividades en las que vean que hay menos riesgo.

En este sentido y en el ámbito de eliminar restricciones de forma progresiva, Igea señaló que ello también afectará, en positivo, al ocio nocturno, «seguramente el sector que peor lo ha pasado» y sobre el que se han planteado en el Consejo de Gobierno elevar las ayudas.

Variante Delta

Por otra parte, informó que en Castilla y León, actualmente el 90% de los contagios son de la variante Delta. Igualmente, señaló que la Junta «es la que más rápido va de todos en el ritmo de vacunación, incluso del mundo», y comentó que la recomendación de la tercera dosis «tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud de acceder a una tercera dosis mientras el resto del mundo no occidental está sin vacunar».