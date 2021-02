Tudanca: "No queremos que se extinga el lobo ni los pueblos"

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y Leon (PSCyL), Luis Tudanca, subrayó hoy que la posición de su formación con respecto al lobo es la "misma" que ha defendido los últimos años ante el Gobierno de España, la Junta, y las Cortes y ante las organizaciones profesionales agrarias: "Vamos a defender siempre a la gente de esta tierra, a los ganaderos de la Comunidad, por que así lo hemos hecho ante cualquier Gobierno. No queremos que se extinga el lobo pero lo que menos deseamos es que se extingan los castellanos y leoneses en el medio rural", sentenció.

Durante la presentación del documento ‘90 medidas para la reconstrucción joven de Castilla y León’, elaborado por Juventudes Socialistas, Tudanca apostó por la participación y una posición de equilibrio, con el objetivo de encontrar una salida consensuada entre el Gobierno central y las comunidades autónomas afectadas, con la participación de las organizaciones profesionales agrarias. "Defendemos el control del lobo pero sobre todo la gente de Castilla y León, por lo que hay que hacer compatibles ambos objetivos", reiteró.

Además, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical, mostró su "hartazgo" con la "hipocresía" del Partido Popular y la Junta al apuntar que la situación actual de los ganaderos y sus problemas no tienen nada que ver con las decisiones adoptadas por el Gobierno autonómico por que no se ha tomado ninguna. No en vano, precisó que el marco normativo actual es el mismo y que la junta no ha puesto en marcha la mitad de los cupos aprobados para el control del lobo. "Esto no es responsabilidad de ningún ministro sino de la hipocresía del PP y la Junta, desde hace años", manifestó. Por otro lado, aseguró que, a fecha del 31 de octubre pasado, el Ejecutivo autonómico no había pagado ni una sola ayuda por los daños y destrozos ocasionados por el lobo en la Comunidad.

Por otro lado, consideró que la reunión celebrada ayer entre los ministros y las comunidades es "enormemente positiva" y un "primer paso importante", por que muestra la voluntad de diálogo, consenso y acuerdo del Gobierno central, que se deberá completar con un encuentro con las organizaciones profesionales agrarias. "Espero que este paso no sea el último por que aún queda camino para encontrar pronto un problema que llevaba muchos años sin resolverse", señaló.