Incendio urbano en Arévalo, junto a las piscinas municipales

La provincia de Ávila, como toda la Comunidad prácticamente, está en riesgo de incendio y tristemente las previsiones se han cumplido en Arévalo, donde en torno a las 15,15 horas de este sábado 10 de julio, tal y como databa el alcalde de la localidad, Francisco León, se desencadenaba un incendio «de interfaz urbano» y muy cerca del casco histórico. Desde Ávila se ha enviado una dotación de bomberos, pero lo cierto es que al llegar ya estaban trabajando también los medios aéreos, concretamente la ELIF de Cebreros, así como bomberos forestales y personal municipal, tales como efectivos de la Policía Local, además de no pocos voluntarios y Protección Civil que se han lanzado a ayudar y a tirar mangueras para extinguir las llamas y a los que el regidor agradecía la colaboración. El fuego se localizaba en una de las zonas de cuesta del río Arevalillo, concretamente en "la prolongación del paseo fluvial del río, en la zona de los Trinitarios y hacia la carretera de La Lugareja. Hasta la zona se trasladó rápidamente el alcalde de la localidad, quien sobre el terreno quiso reivindicar la importancia de contar con parques comarcales de bomberos pues decía que "en cinco minutos, de haber tenido un parque comarcal, habrían estado aquí los bomberos profesionales con un camión de 20.000 litros". En torno a las 18,30 horas ya parecía estar controlado el fuego y el helicóptero, que tuvo que cargar agua en unas piscinas cercanas, ya se había retirado. Ahora bien, el efecto de las llamas afectó a unos talleres de la calle Los Lobos, que fueron desalojados, además de a persianas, puertas o ventanas de casas de la calle Miguel de Cervantes (en la zona de la Trinidad) "por suerte ha quedado en eso ya que el fuego por ejemplo no ha llegado a las cortinas, si no estaríamos hablando de otra cosa" relataba el regidor que además quiso hacer un llamamiento a la población en general en aras a concienciarla en la protección del medio ambiente. En el proceso de sofocar el fuego, contaba, han explotado algunos pulverizadores cerca de un voluntario, aunque sin consecuencias lo cierto es que en la zona se han podido ver latas con aceite o los citados pulverizadores que avivan el fuego. De ahí ese toque de atención como el de la necesidad de los parques comarcales.

Más fotos: