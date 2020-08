El ayuntamiento valora suspender las Jornadas Medievales

El ayuntamiento está valorando la suspensión del mercado medieval, junto a otras medidas ya adoptadas en otros eventos que ya se han anunciado para el mes de septiembre como es el caso de CIR&CO. En este caso se han programado actividades en espacios reducidos y cerrados, siempre con el respeto máximo y la obligación de respetar las distancias de seguridad, el uso de la mascarilla, y todas las medidas preventivas puestas en marcha por la administración competente, que es la autonómica

«Estamos valorando la posibilidad de que no se celebre este año el mercado medieval de la ciudad», ha señalado el alcalde. En todo caso «como lo conocermos habitualmente, no se celebrará», señalaba ayer Sánchez Cabrera, quién barajó también la opción de la celebración de estas jornadas medievales en pequeño formato, con la celebración de actos reducidos, como ocurrirá con la programación de CIR&CO este año, a fin de poder garantizar las medidas de seguridad y distanciamiento.

«El mercado, tal y como lo conocemos, no se va a celebrar. Se baraja la posibilidad de que se puedan hacer pequeños eventos, como algo parecido al programa de CIR&CO, que se puedan hacer en espacios cerrados. Pero también es verdad que tenemos muchos eventos de este tipo. En todo caso, estamos a punto de tomar una decisión definitiva. Vamos a sopesar todas las circunstancias y en los próximos días anunciaremos qué decisión tomamos desde el Consistorio, apoyados en todas aquellas medidas de distanciamiento social y preservación de la salud, que está tomando la administracion autonómica, que es la competente en estas garantías y que se siente apoyada por el Ayuntamiento de Ávila. La salud de los abulenses tiene que ser lo primero», defendia Sanchez Cabrera, al ser preguntado por los periodistas momentos antes de la toma de posesión de los nuevos policías locales que se incorporan a la plantilla de Ávila. El acto se llevó a cabo en la Jefatura de Ávila.