Mañueco critica a Tudanca por ser «inquisidor» solo en CyL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido «calma» por el juicio abierto al PP de Salamanca al que han sido citados a declarar como investigados dos de sus dirigentes, al tiempo que ha culpado al portavoz del PSOE, Luis Tudanca, de ponerse el «traje de inquisidor», mientras éste ha vuelto a reclamar al presidente su dimisión por los casos de «corrupción».

Con este debate arrancó el último pleno ordinario de este periodo de sesiones en las Cortes de Castilla y León, en el que Tudanca preguntó a Fernández Mañueco si piensa asumir algún tipo de responsabilidad por los casos de corrupción investigados en la Comunidad.

Al inicio de su intervención, el presidente de la Junta, tras felicitar al líder socialista por el respaldo obtenido en el congreso regional del PSOE celebrado el pasado fin de semana en Burgos, lamentó que Tudanca sólo se ponga el «traje de inquisidor» en Castilla y León y se lo quite cuando «condenan a Sánchez por infringir la Ley electoral».

«Le pido calma y deje trabajar a la justicia», reclamó Fernández Mañueco ante el pleno, donde garantizó que su objetivo está ahora en asumir sus responsabilidades ante los ciudadanos de la Comunidad, algo que pasa por «proteger la salud, ayudar al campo, proteger a las familias y ayudar a las empresas». «Eso que ni usted ni Sánchez pueden decir», concluyó.

Ante esta aseveración, Tudanca recordó a Mañueco que para ayudar la agente lo primero que hace falta es «decencia». «Le agradezco la cortesía por su felicitación, de cara a su congreso lo único que le puedo desear es que esta vez no haga trampas», señaló en referencia al caso de las primarias de 2017 abierto en el Juzgado de Salamanca, asunto sobre el que hubo varios comentarios durante el desarrollo de la sesión.

Tudanca explicó ante la Cámara que cuando comenzó a mencionar la corrupción en Castilla y León «no se podía hablar, estaba mal visto» y reconoció que recibió llamadas, «algunas en mal tono», para advertirle de que no hablara de esos temas. «No me callé entonces y no lo voy a hacer ahora», señaló el líder socialista, quien recordó casos como la Perla Negra, el del polígono de Portillo y ahora el de la financiación ilegal en las Primarias del PP.

«Este es el suyo, el juez dice que hay trampas y ahora veremos si hay delitos», explicó Tudanca. «Ahora va a resultar que la culpa de la corrupción del PP va a ser también del 'sanchismo'», afeó el líder socialista, quien insistió en que Mañueco debería «dimitir» por «estar manchando esta tierra».

La decencia.

«Viene usted con una sobredosis de 'sanchismo'», le dijo el presidente al líder socialista, a quien preguntó si «decencia» es «poner sus intereses por encima de los intereses de España». «¿Son acaso decentes los pactos de Sánchez con esos socios, en algunos casos espúreos?, ¿es acaso lo que hace usted que se esmera en perjudicar la imagen de Castilla y León poniendo por encima sus intereses?, cuestionó el presidente.

«Son tal para cual señor Tudana, no se esfuerce, no vamos a bajar al barro», aseveró Fernández Mañueco, quien lamentó que Tudanca no tenga un proyecto para Castilla y León. «Se dedica a cubrir con sombras oscuras y tenebrosas nuestra Comunidad» le espetó el presidente de la Junta, tras lo que reclamó a Luis Tudanca que entre la Comunidad y Pedro Sánchez, «por una vez», se incline por «Castilla y León».