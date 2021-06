Un empate para cerrar la campaña

La Cebrereña puso el punto y final de la temporada en Santa Marta de Tormes, donde acudía ya descendida pero con el objetivo de mantener esa buena racha de resultados que había cosechado en las tres últimas jornadas. De hecho se adelantó muy pronto en el marcador pero no consiguió maniatar a su rival. Locales y visitantes protagonizaron una primera mitad muy intensa en la que hubo ocasiones para ambos, aunque ya tras el descanso fue el Santa Marta el que tuvo mas balón y ocasiones de gol y consiguió el empate en el minuto 64. Pudo incluso ganar el equipo local, que se jugaba la permanencia y que encerró a los abulenses en los últimos minutos de partido.

La Cebrereña visitaba a uno de los gallitos del grupo en el último partido de la temporada y no lo dudó ni un momento. Los abulenses querían llevarse el triunfo a casa y salieron a por todas al terreno de juego. No tardaron en hacerse con la posesión del balón y se lanzaron en busca de la portería de un Santa Marta que se vio sorprendido por la salida en tromba de su rival y que no supo como atajar su juego. La Cebre movía el balón y buscaba la puerta contraria y apenas se habían cumplido tres minutos de partido cuando, en un saque de esquina, Sebas remataba y enviaba el balón al fondo de las mallas.

El gol espoleó a los locales y el encuentro se igualó. El Santa Marta ganó en posesión y buscó la manera de empatar el partido, pero le faltaba precisión en el último pase. Tampoco la Cebrereña conseguía generar ocasiones claras en un partido muy disputado. Aún así, Julio pudo empatar para los locales en un saque de esquina botado por Montes, pero su remate de cabeza se fue fuera por poco.

Poco a poco el Santa Marta empezó a tener mas presencia en campo contrario, sobre todo gracias a las internadas de Miguel. Combinaban bien los locales y llegaban al borde del área, pero una y otra vez fallaban en el último pase y mientras, la Cebrereña trataba de salir al contragolpe y defendía bien atrás, evitando que los salmantinos consiguiesen neutralizar el tanto de la primera mitad. Pudo llegar el 1-1 en el 37, en un rechace en el área que cazó Julio, pero su potente disparo, muy forzado, se fue fuera y el partido llegó al descanso todavía con el 0-1 en el marcador.

Ya en la segunda parte, sin embargo, las acometidas del Santa Marta se intensificaron y ya en el minuto 47 pudo llegar el empate en una buena internada de Montes que despejaba Manteca, pero el balón le caía a Aarón, que tenía una nueva ocasión para los locales, aunque tampoco supo aprovecharla. Tampoco conseguía el jugador local llegar poco después a un buen centro de Martiña. Pero lo cierto es que la Cebrereña cada vez sufría mas atrás, hasta que en el minuto 64 Martiña, tras una buena acción individual, colocaba el 1-1 en el luminoso.

El gol dio aún más alas a los locales, que apretaban los dientes en busca del segundo gol ante un equipo abulense que no conseguía ahora mover el balón con soltura y bastante tenía con tratar de achicar balones atrás. Lo intentaba la Cebre al contragolpe, pero seguía siendo el Santa Marta el que generaba mas peligro y a punto estuvo de conseguir el 2-1 en el 88 en un remate desde fuera del área de Garrido que se iba fuera por poco.

Esa resultó ser la última acción de peligro del encuentro. El Santa Marta no tenía ya fuerzas y la Cebrereña optó por defender el empate hasta el pitido final, sumando un punto en San Casto, mientras que su rival lograba la permanencia, favorecido también por la derrota de La Bañeza por 0-4 ante el Almazán.