Una historia de amor y de dolor

«A pesar del título del libro, ‘Vamos a contar mentiras’, habla de muchas verdades». Esta frase dicha por la escritora Nieves Álvarez resume en corazón de su última novela, un trabajo que supone la segunda parte de una trilogía muy personal y con mucha investigación detrás que comenzó con ‘Alicia en el país de la alegría’ y que ahora con ‘Vamos a contar mentiras’ echa la mirada atrás para contar la historia de Juan y María, una historia basada en el amor y el dolor que tuvieron que pasar sus padres. Mientras que la propia escritora presentaba su trabajo en su tierra, en Ávila, en su mente ya está la que será la tercera parte, aún sin título pero ya con un centenar de páginas.

Ella quería presentar este libro por primera vez en Ávila «porque es el escenario fundamental de esta novela», tanto por un pueblo, dado que aunque en el libro no se nombra Mingorría porque las cosas que suceden a los protagonistas no todas ellas pasan allí, los escenarios en los que suceden sí son Mingorría y Ávila por lo que para ella es «muy hermoso presentar esta novela que tan dura me ha resultado escribir y, sin embargo, emocionante» en Ávila, relata.

Es una vuelta a su tierra, dado que la autora nació en Mingorría y estudió en Ávila, que aprovecha para presentar ‘Vamos a contar mentiras’. Ya en el primer libro contaba la historia de sus padres desde que ella recuerda, pero ahora va hacia atrás y relata «la historia de los padres de Alicia», con lo más duro de la novela sucediéndole a sus padres dado que se enteró «no hace tanto» que su padre «estuvo nueve años en campos de trabajo y de concentración». La mayoría de la novela en esta ocasión es fruto de la investigación, lo que sucede realmente le ha ocurrido a alguien, aunque no sea todo a ellos ni en Mingorría, pero es como ella se imagina el amor que tenían desde pequeños estos dos personajes, Juan y María, «que se amaron siempre y las dificultades que tuvieron que pasar». Esta segunda novela es «de amor y de dolor puesto que tuvieron que pasar muchas calamidades y además eran dos personas muy diferentes». Ella, muy religiosa y «enamorada hasta las trancas», mientras que «Juan iba a la iglesia porque le obligaba su mujer y tenía otras ideas y por eso le detuvieron. A pesar de que él no fue a la guerra, las denuncias le hicieron tener que ingresar en esos tremendos campos».

Sí que quiere dejar claro que todo lo que pone respecto a los campos en la novela ha sucedido realmente, no tiene por qué ser a Juan, pero sí es fruto de la investigación, de libros de investigadores que han escrito sobre ello y en los que personas que han vivido en esos campos cuentan sus vivencias allí. También es resultado del tiempo que pasó en los archivos militares de Ávila «que son los mejores archivos que hay sobre campos de trabajo y concentración en todo el país».

Y ahora queda la tercera novela de la trilogía, que comienza cuando terminó la primera, cuando Alicia va a estudiar. En este libro habrá mucha parte en Ávila porque va a coger sus propios recuerdos, de cuando ella estudiaba en las teresianas e hizo Magisterio, aunque también habrá otros escenarios.

Al final es una trilogía que mezcla vivencias e investigación y que ahora ya tiene dos partes disponibles y una tercera dispuesta a plasmarse desde la mente y el trabajo de Nieves Álvarez.