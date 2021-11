Un Congreso para marcar «un antes y un después» en CyL

El 14 Congreso del PSOE de Castilla y León, que se celebra este fin de semana en Burgos, arrancó ayer con el objetivo claro de los socialistas de marcar «un antes y un después» en la política de la Comunidad. Un 'cónclave' «que ningún partido político es capaz de celebrar en estos términos en Castilla y León en este momento», tal y como aseguró la secretaria de Organización, Ana Sánchez, durante la presentación de la cita. El encuentro de este fin de semana servirá para que el líder socialista regional, Luis Tudanca, renueve su puesto al frente del partido. Sánchez, por su parte, destacó que el PSOE llega a este Congreso «unido, fuerte, solvente y con un liderazgo consolidado e incuestionable de Luis Tudanca y con un equipo y un proyecto trabajado y compartido con la sociedad civil». La jornada de ayer, que contó un ágora sobre sanidad, sirvió como preludio para el día de hoy, cuando será la inauguración oficial que contará con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Ya el domingo se darán a conocer los rostros y nombres de la nueva Ejecutiva regional, en una jornada que contará con la presencia de varios ministros y presidentes autonómicos socialistas.

La secretaria de Organización regional también señaló que en esta cita congresual se va a poder comprobar que el PSOE es «el partido más importante de Castilla y León, el de la Castilla y León real, el de la Castilla y León decente, que sale cada mañana a trabajar para sacar esta tierra adelante y que se siente profundamente abochornada de quienes durante 35 años de régimen de derechas no hacen otra cosa que manchar nuestro buen nombre».

Además, insistió en que la Comunidad sabe que en el burgalés Luis Tudanca hay «un liderazgo social incuestionable», cuyo estandarte principal, valoró, «es su honestidad, su limpieza y su decencia». Así, aseveró que «fiel a esa impronta personal, su equipo no tiene ni un solo diputado en nuestras filas y no lo tendríamos nunca, no tendríamos que ponernos la cara colorada ante preguntas de los periodistas porque no le trasladamos los problemas del partido a los ciudadanos; al revés, presentamos soluciones».

Sanidad pública

El ágora de Sanidad dio el pistoletazo de salida a los encuentros que se celebrarán en el cónclave socialista, y reunió como ponentes a la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo; la consejera de Salud de La Rioja, Sara Alba Corral; y al representante de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Burgos, Juan Antonio Ayllón. En este foro, la exministra defendió que el Sistema Nacional de Salud tiene que ser «universal, equitativo y homogéneo», de forma que sea accesible para todo el mundo, a la vez que calificó de «error de bulto» intentar solucionar los problemas de la sanidad retirando servicios.

Durante su intervención, y haciendo alusión al Sistema Nacional de Salud, Carcedo señaló que estos tres objetivos «son irrenunciables para un socialista», y recordó que el Sistema se enfrenta a «desafíos futuros», toda vez que la sociedad avanza a una «nueva dimensión del conocimiento con la medicina, y eso cuesta mucho dinero». Por ello, defendió que el sistema se organice «pensando en el paciente y siguiéndolo», algo que se logrará «con mecanismos de actuación y con la actitud de los profesionales».

Los socialistas, ante los desafíos del futuro

Bajo el lema 'pasión por Castilla y León', unos 300 delegados y representantes de la sociedad civil debatirán hoy y mañana en ágoras sobre la defensa de la sanidad pública, el reto demográfico, la reindustrialización y la creación de empleo, junto a tres comisiones internas: proyecto socialdemócrata del siglo XXI, economía y servicios públicos y población, territorio y sostenibilidad. En este sentido, Ana Sánchez destacó que a Tudanca le ayudarán durante estos días miles de socialistas llegados de todas las provincias y que trabajarán en «la columna vertebral» del programa socialista para abordar los retos del futuro, que pasan por la lucha contra la despoblación, la reindustrialización, la creación de empleo o la defensa de la sanidad pública, entre otros. Durante la jornada de ayer, Luis Tudanca, acompañado por delegados de Burgos, realizó el recorrido que separa la Catedral de Burgos y el Fórum Evolución, minutos antes del inicio de la primera jornada del 14 Congreso Autonómico.