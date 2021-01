El Óbila sigue sin poder entrenar

Ante una intensa nevada, como la que trajo consigo ‘Filomena’, las consecuencias suelen ser bastante más prolongadas que el momento concreto de la nevada. No son únicamente los partidos que quedaron suspendidos el fin de semana sino los problemas posteriores para recobrar la normalidad. Y de momento no ha podido hacerlo el Óbila Club de Basket. En su caso no le afecto a la competición, que en este 2021 tenía marcado su regreso para este fin de semana, pero sí le está afectando, y mucho, en se preparación. Porque con el cierre del CUMCarlos Sastre por la acumulación de nieve en la cubierta ha llevado a la suspensión de los entrenamientos. Yde momento no están entrenando en ningún sitio. No han encontrado un espacio deportivo los de José Antonio Sánchez para tratar de reiniciar sus rutinas deportivas. Un verdadero problema teniendo en cuenta que el sábado hay partido.