La odisea de Fenyx

Immortals Fenyx Rising ha sido una de las sorpresas más agradables del último trimestre del año. Pocos hubieran apostado fuerte por él cuando se dio a conocer en el E3 del año pasado con el nombre de Gods & Monsters como un colorido juego con protagonista alado, basado en la mitología griega y con claras influencias de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Todo esto es cierto pero lo que no se vio en aquel primer tráiler es cómo atrapa el mundo creado por Ubisoft Quebec y cómo, sin inventar la rueda, moldea las características en las que se basa para convertirse en un juego divertido, con un buen combate, puzles interesantes, un personaje con el que se conecta fácilmente y unos toques de humor acertado y bien dosificado.

La mitología griega suele encajar bien en los videojuegos, desde God of War (en su primera etapa) al muy reciente Hades pasando por Dragon´s Dogma o Assassin´s Creed: Odyssey. Este último es también obra de Ubisoft Quebec y comparte con él, además de la ambientación, algunas características del combate, aunque Immortals da más relevancia a la lucha en el aire.

La odisea de FenyxEn Immortals el objetivo último es salvar a los antiguos dioses helenos. Aunque se trata de un mundo abierto, está bastante centrado en cumplir la misión principal y en ir consiguiendo los poderes necesarios enfrentándose a distintas criaturas mitológicas recorriendo los cuatro extremos del mundo, cada uno de ellos reflejo de las características que se atribuyen a grandes deidades griegas. No se trata de un mapa excesivamente grande y está lo suficientemente vivo como para que sea interesante recorrerlo e ir superando los Desafíos del Tártaro, pruebas basadas en plataformeo y puzles que resultan un cambio refrescante.

Moverse por el brillante mundo del juego remite al último Zelda, aquí el protagonista (o la protagonista, ya que se puede elegir su aspecto) trepa gastando resistencia en ese esfuerzo, puede morir de frío si no se calienta con fuego y planea gracias a las alas que consigue durante la aventura, pero que se haya fijado en una gran obra como Breath of the Wild no minimiza el hecho de que es bello, con colores vibrantes, un agua muy azul y atardeceres rojizos y la suficiente personalidad gracias a un aspecto de dibujo animado.

La historia y, sobre todo, la manera de narrarla, con diálogos entre Prometeo y Zeus, es otro de los elementos en los que destaca Immortals, que llega doblado al español.

Ubisoft ha previsto nuevo contenido para los meses siguientes al lanzamiento, con un Season Pass que da acceso a 3 DLCs. Poco después del lanzamiento ha llegado ya un crossover con la serie de animación Hora de Aventuras.

Immortals: Fenys Rising ha salido a la venta en PS4, Xbox One, Switch y Stadia. En las nuevas consolas de Microsoft y Sony se podrá jugar gracias a la retrocompatibilidad y en PC se puede comprar en Epic Games y Ubisoft Connect, además de estar disponible en Ubisoft+, el servicio de suscripción de Ubisoft.