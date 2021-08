"Los diputados de XAV se ocultan en los momentos más graves"

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, aseguró, tras conocer las críticas del Grupo Provincial de Por Ávila por la gestión del incendio que asoló la Sierra de la Paramera, que “era normal que aparecieran ahora porque llevan todo el mandato haciendo lo mismo en los momentos más graves para la provincia: primero se ocultan y luego salen a intentar restar, a socavar la unidad, a acusar y a confundir a la opinión pública para tapar su inoperancia, su falta de criterio y su desconocimiento”.

García recuerda que “así ha sucedido durante los incendios de este verano, especialmente el de Navalacruz; así sucedió cuando la borrasca Filomena golpeó a la provincia el pasado invierno; y así sucedió en la primavera de 2020 cuando se desató la pandemia de la COVID-19. Los diputados de Por Ávila ni estaban ni se les esperaba, se dedican siempre a permanecer quietos en sus casas o en sus despachos y después salen a señalar a los demás por, supuestamente,hacer el trabajo que ellos no hacen”.

El presidente considera que “lo normal, lo que he visto siempre en política, en todos los partidos menos en el de estos señores, es que, cuando se dan situaciones graves, todo el mundo se pone a disposición de los máximos responsables de tomar decisiones, sin colores, sin prejuicios, sin objeciones siempre defendiendo el interés general de los abulenses. Pero para Por Ávila esto no vale si no tienen su foto”.

Carlos García lamenta que “de nuevo haya que estar respondiendo a estos señores cuando los demás vamos a una, porque, si les parece, podemos enseñar a los abulenses la cantidad de llamadas que el diputado de Consorcios y yo hemos recibido del portavoz del Grupo Socialista o del vicepresidente Pedro Cabrero, de Cs, durante el incendio para ponerse a disposición del equipo de Gobierno. El único portavoz que no nos ha hecho una sola llamada ha sido el de XAV”.

De cara al futuro, el presidente espera que la formación amarilla “se retrate cuando llegue el momento de aprobar los Presupuestos de 2022, en los que ya figurarán las partidas necesarias para construir los parques comarcales de bomberos. Ahí es donde se va a ver si hay altura de miras o lo que llevamos viendo la mayor parte de este mandato, como ocurrió en las cuentas de 2021 cuando rechazaron con su voto la elaboración de la estrategia provincial de emergencias”.

Respuesta de Por Ávila. Ante estas declaraciones no ha tardado en llegar respuesta desde el Grupo Provincial de Por Ávila, que ha solicitado al presidente de la Diputación, Carlos García, que lidere tanto la recuperación de la provincia como el desarrollo de los parques comarcales de bomberos.

En este sentido, los diputados provinciales de Por Ávila consideran “bochornoso” que tengan que ser dos procuradores de Cs “los que se dediquen a dar noticias relacionadas con los parques comarcales de bomberos, una competencia que corresponde a la Diputación Provincial”.

Asimismo manifiestan su asombro por el “parón político e institucional” del equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Ávila, que “en estas circunstancias extraordinarias no ha sido capaz de convocar ninguno de los órganos colegiados para tratar de forma conjunta y en profundidad el incendio de Navalacruz”. De hecho, “no se ha convocado a los diputados a una comisión de Desarrollo Rural, ni a un pleno extraordinario para tratar de dar luz a este asunto, ni siquiera a una Junta de Gobierno”, critican.

También han pedido al presidente de la Diputación “un poco de dignidad política” y “que deje de faltar a la verdad” en sus comunicados. En referencia a una nota de prensa enviada ayer por la noche, Por Ávila lamenta que “una vez más” el presidente utilice “frases hechas y mentiras recurrentes” para “justificar que realmente no es capaz de comunicarse con el resto de la corporación provincial y que desconoce la realidad de la provincia”.

En este sentido, manifiesta que desde este grupo político “se ha llamado al presidente varias veces”. Es más: los diputados de Por Ávila “han estado al pie del cañón durante las jornadas más difíciles de este incendio, ayudando a los demás y alejados de las cámaras”.

Por eso piden a García que “aprenda a trabajar con todos los grupos políticos, representantes de los vecinos de la provincia”.

Por otra parte, los diputados provinciales de Por Ávila recuerdan que el presidente de la Diputación “rechazó todas las enmiendas a los presupuestos que propuso XAV, incluyendo la referente a la creación de los parques comarcales de bomberos, dotada con 4 millones de euros”.

“El presidente de la Diputación debe tomar las riendas de esta situación para que se minimicen las posibilidades de que ocurra otra tragedia en nuestros montes a causa del fuego, trabajando en la prevención y en la dotación de los medios técnicos y humanos necesarios”, han apostillado desde Por Ávila.

También han insistido en que “la institución provincial debe ponerse a trabajar desde ya, desde el consenso y el diálogo político y social”, para “ayudar a los sectores sociales y económicos afectados por el incendio”. Así, han recordado que “Por Ávila vuelve a tender su mano, como lo hace siempre, para colaborar en todo lo que sea necesario”.