Se reabre la herida en los colegios de enfermería

Durante el pasado verano, en el contexto de la desescalada sanitaria de la covid, el deshielo también llegaba a los despachos de los colegios de enfermería de Castilla y León y de Ávila, dejando aflorar el profundo desencuentro entre las direcciones regional y abulense. La primera, encabezada por Alfredo Escaja, enfrentaba sus pretensiones y legitimidades a las del presidente del colegio de Ávila, Enrique Ruiz Forner, al que acusaba de estar fuera de la corporación dada su situación de pensionista. El abulense, y su homólogo zamorano, Andrés Pérez Santamaría, censuraban a la dirección autonómica por lo que, a su entender, eran argumentos impostados para bloquear su candidatura de relevo a la actual dirección colegial de Castilla y León.

La polémica acabó en los tribunales, que paralizaron provisionalmente las expulsiones de los enfermeros abulense y zamorano.

En las últimas horas, el fuego de la polémica ha vuelto a avivarse. El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Alfredo Escaja, ha desmentido que haya sido elegido nuevo presidente regional de esta entidad Enrique Ruiz Forner, que dirige el Colegio de Enfermería de Ávila, tal y como se anunció el pasado 24 de diciembre ya que no se han podido celebrar elecciones al estar el proceso paralizado por los procedimientos judiciales que están abiertos en varios juzgados de Valladolid.

Así lo ha explicado Escaja en relación al anunció que el pasado 24 de diciembre realizó Enrique Ruiz sobre su elección como nuevo presidente regional del Consejo de Colegios de Enfermería en un proceso electoral en el que habría obtenido 17 votos de los 31 miembros del Pleno durante una reunión telemática.

A este respecto, Escaja ha explicado que no se han podido celebrar elecciones porque según los Estatutos de la Organización Colegial primero hay que nombrar un Pleno y las personas nombradas tienen que tomar posesión de su cargo, «lo que hasta el momento no se ha producido» además de que no se pueden celebrar elecciones hasta que no se resuelvan todos los procesos judiciales abiertos en distintos juzgados de Valladolid, así como en el TSJCyL. Asimismo, Alfredo Escaja ha asegurado que la reunión telemática en la que habría sido elegido Enrique Ruiz «es una es una ilegalidad recogida en el código penal», además de que considera que el presidente del Colegio de Ávila y otras cinco personas convocaron una asamblea «arrogándose un derecho que legalmente no les pertenece» ya que es potestad sólo del presidente o del secretario del Consejo. Desde el momento en el que Alfredo Escaja tuvo conocimiento de esta reunión telemática, que se celebró el pasado 19 de diciembre, puso los hechos en conocimiento de uno de los Juzgados de instrucción de Valladolid. Escaja ha insistido en que actualmente no es posible convocar elecciones al pleno del Consejo ni por lo tanto elegir Comité Ejecutivo, ya que el proceso está paralizado por los procedimientos que se siguen por las «irregularidades detectadas» en los presidentes de los colegios de Ávila y Zamora.