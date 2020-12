Las nuevas ayudas a cooperación al desarrollo tendrán 1,9M€

La Junta de Castilla y León respalda su apuesta por los proyectos de cooperación internacional al desarrollo con una nueva convocatoria de ayudas para 2021 dotada con 1,9 millones de euros. Esta línea se enmarca dentro de las prioridades estratégicas del III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2017-2020, que recientemente ha sido prorrogado hasta diciembre de 2021, y que servirá para seguir impulsando acciones en los países más necesitados, más si cabe tras el golpe de la pandemia de la covid-19. Tal y como destacan desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, la nueva convocatoria de ayudas se encuentra alineada con la Agenda 2030 de Desarrollo Mundial y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tres serán los pilares sobre los que deberán girar de forma transversal todas las intervenciones el próximo año: la aplicación del enfoque de género, la sostenibilidad medioambiental y la apropiación del enfoque basado en derechos.

La línea de ayudas a la cooperación al desarrollo que se convocará para el próximo año va dirigida a organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que figuren inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León, para colaborar en la financiación de proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior que mejoren las condiciones de vida y el desarrollo sostenible de la población de los países empobrecidos. En este sentido, las acciones deberán estar vinculados a la contribución a una dimensión de los derechos humanos priorizados: Derechos Humanos a la salud, a la alimentación, al agua potable y el saneamiento, a la educación, a la vivienda digna y a medios de subsistencia. Desde la Consejería reconocen que, aunque cada proyecto tiene una intervención propia y responde a un contexto local muy específico, los planes deberán desarrollarse preferentemente en los países con menor Índice de desarrollo humano, con especial atención a África subsahariana. Además, todas las intervenciones se dirigirán a los colectivos más vulnerables de estos territorios, con una atención especial a las mujeres, niños, los pequeños productores y recolectores de alimentos, la población indígena y las personas enfermas o dependientes.

Balance de 2020

María del Carmen Castaño Santamaría

El Gobierno autonómico destinó a la cooperación al desarrollo un total de 4,4 millones a lo largo de 2020. De ellos, 3,7 millones corresponden a ayuda económica no reembolsable, que se destina a proyectos de cooperación y microacciones en el exterior. En este sentido y a pesar de las dificultades, desde la Junta ponen en valor que este año ha lanzado la convocatoria de subvenciones para proyectos de desarrollo con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y el desarrollo sostenible de las personas más vulnerables en su condición de titulares de derechos en países empobrecidos.

255.950 euros se destinaron a educación para el desarrollo, 223.000 euros a gastos de administración y gestión, 200.000 euros a ayuda humanitaria y 31.250 euros a cooperación técnica. Los 3,7 millones destinados a ayuda económica no reembolsable sirvieron para conceder 27 de las 73 ayudas solicitadas para apoyar a 12 países empobrecidos. La mitad de los proyectos se desarrollan en el África Subsahariana, con las áreas de América del Sur, América Central y Asia, como beneficiarias de la otra mitad de las iniciativas.

En función del sector, el mayor porcentaje de intervenciones concedidas lo concentraron las acciones para garantizar el derecho al agua y el saneamiento, con un 37,8% de las intervenciones y un montante de fondos concedidos que alcanza los 1,2 millones.

Nuevo Plan Director

En lo que respecta a la elaboración del cuarto plan director, que recogerá las prioridades en esta materia hasta 2024, el consejero, Francisco Igea, señaló recientemente que este nuevo documento, que ya se está elaborando, asumirá los retos que plantea el nuevo contexto internacional y consolidará el enfoque basado en derechos humanos. ?

«Los proyectos de cooperación son desconocidos pero muy necesarios»

Flor Sombrero Miguel

«Me han aportado una visión diferente, al final te lo cuentan y no te llega tanto, pero cuando lo estas viviendo tu mismo y ves que no tienes agua, luz, en ese momento cambias el punto de vista y valoras la necesidad que hay allí y lo que tienes aquí». Así describe María del Carmen Castaño Santamaría su experiencia como voluntaria este año con Amycos en Bolivia. Agente medioambiental de la Junta, Castaño se acogió este año al programa de voluntariado para cooperación al desarrollo exterior de la Junta y el 19 de febrero embarco hacía el país andino «ya con el run-run del coronavirus». Pese a que la intención era la de estar un mes allí realizando proyectos para abastecer agua a comunidades indígenas, lo cierto es que la pandemia truncó el plan. «El 10 de marzo se detectó el primer caso de covid-19 en Bolivia y nos cerraron vuelos, lo que impidió que volviéramos el 19, como estaba previsto», explica, y recuerda como su estancia se demoró hasta principios de abril. «La ONG dejo de realizar actividades para no contagiar a las comunidades indígenas que están muy aislados y son mas vulnerables», detalla la agente medioambiental, que destaca como a los indígenas se les incidía en lavarse las manos por la covid-19. «El proyecto era abastecer agua a comunidades indígenas, pero luego se ramifica», describe la voluntaria, que detalla otros acciones vinculadas con la salud, la higiene, o la igualdad de genero. Para María del Carmen, que ya ha participado en tres misiones de voluntariado en el extranjero, los proyectos de cooperación al desarrollo «son bastante desconocidos» y cree que «se debería dar mas difusión porque son muy importantes». «Me han aportado una visión diferente, al final te lo cuentan y no te llega tanto, pero cuando lo estas viviendo tu mismo y ves que no tienes agua, luz, y cambias el punto de vista y valoras», rememora, que, a pesar de la covid-19, no duda en reconocer que piensa «repetir», porque a raíz de la covid-19 ayudar «tiene más importancia».

«La experiencia me ha enseñado a ser más tolerante y paciente»

Flor Sombrero Miguel, administrativa de la Consejería de Empleo e Industria, decidió este año realizar su primera incursión en el voluntariado exterior dentro del programa de la Junta de Castilla y León. Al igual que María del Carmen Castaño Santamaría, ella también viajó el 19 de febrero a Bolivia como voluntaria con Amycos. «Es el primer proyecto de cooperación internacional al que voy», explica la administrativa regional, que reconoce que, a pesar de la pandemia y el confinamiento que vivieron en Bolivia no se le han quitado las ganas de volver a realizar un proyecto de voluntariado «para nada». «Ahora no porque no esta la cosa para viajes, pero si más adelante». «Es un programa muy necesario y muy bueno que debería visibilizarse más», añade la voluntaria, que rememora de una forma muy positiva su paso por el país andino: «Fue una experiencia muy buena y muy enriquecedora. Me ha enseñado a ser más tolerante y paciente, porque allí los ritmos son otros y te das cuenta de que al final no tienes necesidad de correr y relativizo todo más». En su caso, a diferencia de María del Carmen, estuvo en un proyecto de educación en un colegio cerca de Cochabamba. Lamenta que, por culpa de la pandemia y las restricciones «estuvimos poco tiempo y hay que ir más tiempo», ya que la experiencia le ha servido para descubrir «otra forma de vida distinta». «He aprendido a valorar el agua, y me alegro de que haya programas que lleve el agua a estas comunidades porque les cambia la vida». Repasando con perspectiva la experiencia, Flor no duda en afirmar que «son proyectos necesarios» y defiende que el servicio de cooperación al desarrollo que tiene la Junta «es muy bueno». «Los cursos, el programa, la ayuda, es sensacional pero tiene poca difusión», resume. «La mayoría de los compañeros que vuelven de voluntariado lo hacen encantados, y todos ven que son proyectos muy necesarios», concluye la voluntaria autonómica.

«Animo a cualquier persona que pueda a participar»

«Esto te engancha, te implicas y generas un vínculo».María del Carmen Martín Fernández, inspectora en la Consejería de Cultura y Turismo, describe así su participación en proyectos de cooperación al desarrollo. ‘Veterana’ en el mundo del voluntariado, inició sus aventuras solidarias hace una década y este año voló a principios de marzo a Bolivia para participar como voluntaria con la Fundación Hombres Nuevos. «No pude conocer bien todo pero si ver el trabajo de la ONG», lamenta al rememorar la interrupción que la covid-19 produjo en este proyecto donde trabajó en un hogar para niños en Montero, donde realizó tareas de apoyo escolar a los hijos de los trabajadores de la caña de azúcar. No obstante, no duda en hacer un llamamiento a la población a involucrarse en este tipo de proyectos. «Yo animaría a cualquier persona que quiera participar a que lo haga si puede», destaca, al tiempo que pide «más visibilidad» para las acciones de voluntariado.«La gente se queda con la duda de si llega o no el dinero, pero si llega, y es muy necesario porque hace falta cubrir muchas necesidades básicas», añade. En su segundo proyecto de cooperación internacional con el proyecto de la Junta, María del Carmen destaca el «respaldo y la seguridad» del programa autonómico. «En ningún momento te sientes sola, hay una comunicación constante y con la covid-19 movilizaron cielo y tierra para traernos de vuelta a casa», agradece.Además, no oculta la espinita clavada de la interrupción del proyecto de este año, y asegura que sigue en contacto con la ONG en Bolivia para mantenerse al día de los avances. «No me importaría repetir», asegura, y pone como ejemplo que ya ha participado en proyectos de cooperación al desarrollo como voluntaria por cuenta propia. Una pasión que ha trasladado a su familia, donde una sobrina de María delCarmen viajó a Guatemala como voluntaria el año pasado.