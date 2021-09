Las cinco claves de la jornada

La versión imparable de Karim Benzema en el Real Madrid, la rectificación al descanso de Diego Simeone en la victoria del Atlético de Madrid, las asistencias de Iker Muniaín en el triunfo del Athletic Club, la remontada de Gonçalo Guedes y el Valencia ante Osasuna y el problema defensivo del Levante fueron cinco claves de la cuarta jornada de LaLiga Santander:

1 - El incontestable Benzema:

Nadie alcanza a Benzema ni en goles -cinco- ni en asistencias -cuatro- en este inicio de LaLiga Santander, pero tampoco en transcendencia. Su versión es incontestable. Y su protagonismo es esencial en el Real Madrid, que solventó dos apuros con sendas desventajas frente al Celta por el acierto del atacante francés y que remontó por la visión de juego del delantero. Sin su pase, sin cómo vio la forma de desbordar a la zaga rival, nada de lo que hizo después Vinicius habría sido posible. Tampoco el triunfo del equipo, cerrado con el debut y el primer gol de Camavinga y con el tercer tanto de Benzema, el líder del Real Madrid (5-2).

2 - La rectificación de Simeone:

Entre la duda de Lemar, que había perdido tres o cuatro kilos por un problema digestivo; el reestreno de Antoine Griezmann, un hombre indiscutible en su esquema; y la permanencia en el once de Correa, por más que se sumara el sábado al equipo tras competir con su selección, Diego Simeone innovó en su estructura, aún con los tres centrales y los dos carrileros, pero con un cuadrado en el medio campo y con un desequilibrio evidente que aprovechó el Espanyol en el primer tiempo. Desnaturalizado el campeón, al intermedio ganaba su rival por 1-0. Después cambió en la segunda mitad, de inmediato, con la aparición de Lemar -decisivo con el 1-2 final-, Kondogbia -crucial en el medio campo para la remontada- y Renan Lodi. Y venció. Fue ambicioso hasta que logró el triunfo en el minuto 99.

3 - La remontada de Guedes:

El Valencia apunta alto. Ni siquiera un gol en contra en un estadio de la complejidad de El Sadar alteró la dinámica de un equipo relanzado por José Bordalás, cuyo efecto ya es indiscutible. En Pamplona remontó primero y goleó después, al ritmo de un jugador a veces bajo la duda que, cuando tiene constancia y desborde, demuestra toda su dimensión: Gonçalo Guedes. Marcó un tanto, pero, sobre todo, desmontó a la defensa del conjunto navarro. Suma dos goles en las dos últimas citas. En toda la Liga pasada hizo cinco. Su equipo no ganaba dos jornadas seguidas desde hace año y medio.

4 - Las asistencias de Muniain:

En seis minutos, el Athletic Club fulminó al Mallorca (2-0) para confirmar su prometedora puesta en escena colectiva e individual. Ahí luce Iker Muniain, protagonista clave en el invencible inicio de Liga de su equipo, con dos victorias y otros tantos empates. El equipo ha marcado cuatro goles, tres de ellos a pases de Muniain, que este sábado ofreció un regalo a Vivian con un golpeo perfecto de falta y, después, robó un balón y centró en el 2-0 a Williams. Lo necesita el conjunto bilbaíno, ahora en la zona alta de la tabla.

5 - El problema defensivo del Levante:

Desde el pasado abril, el Levante no gana en la Liga. Es una racha impactante, aún más en sus últimas ocho citas, en las que evidencia un problema defensivo. No tiene un déficit de gol el conjunto valenciano, tan recurrente cuando un equipo no gana. Él ha marcado trece goles en las últimas ocho citas, para nada más seis empates y dos derrotas. No logra hacer valer tal cantidad de tantos. Ni siquiera sostener sus ventajas. En esta Liga, el bloque dirigido por Paco López se ha puesto por delante en el marcador en tres ocasiones. No fue tampoco suficiente. "Estamos en la cuarta jornada y ya se empieza a notarse la ansiedad de no haber ganado un partido", asumió el técnico después del 1-1 del sábado con el Rayo.