Indultos 2021, con lacito para regalo

No será para Reyes, aunque el regalo ya está concedido y solo queda embalarlo como regalo y con lacito ¿amarillo? para que no parezca lo que es, una cosa muy fea, muy maloliente y de imposible tragadera con un gramo de dignidad. Pero si algo tengo por seguro en 2021 es que Pedro Sánchez indultará a los sediciosos líderes separatistas catalanes. De hecho, ya están madurando el hígado del personal con el consabido bombardeo mediático en busca de borrar la memoria y ahumar de tal modo el cerebro que se acabe por creer que todo lo que vimos y pasó, ni pasó ni lo vimos, que fue todo algo que ni sucedió. La cosa puede llegar, está llegando ya, a decir que habría que pedirles disculpas por haberlos juzgado y suplicarles perdón por haberles condenado.

A ello se aplican ya con la tosquedad habitual, pero con el desparpajo del cemento armado, Ábalos y ese absurdo parlante llamado Carmen Calvo. Lo que dicen y pregonan es de tal vacuidad y de tan torpe y mendaz argumentación como nos tienen acostumbrados, pero su importancia es que anuncian lo que han decidido ya hacer. Eso es lo importante y lo que tiene su valor. Los van a indultar. Saben que la parroquia tragará con ello e incluso jalearán con entusiasmo la decisión y también que ya están las tropas del Agisprop listas para barrer por tierra, mar y aire y sobre todo, y sin permitir ni una voz discordante, por las televisiones bajo control o en régimen de entrega militante o sumiso interés. Da igual lo que que digan los dos ínclitos portavoces gubernamentales. Ya se encargarán de ponerles alfombra, cantarles el Hossana y decir que qué bien, qué visión, qué maravilloso paso para resolver el conflicto catalán.

Los separatistas, tampoco tengo duda en ello, aprovecharán el regalo y aceptarán la nueva nueva y sumisa genuflexión, pero tan solo para salir de inmediato tonantes y ensoberbecidos a decir, que ellos no lo han pedido, que de nada se arrepienten y es más, que lo volverán a hacer en cuanto tengan la menor oportunidad y esta vez procuraran no fallar. Que han aprendido de sus errores y que ahora el golpe lo darán mejor, pero vamos, que darlo lo darán.

pago político. El Gobierno, el ala PSOE, que cada vez parece más la cara B del disco -los Podemitas son cómplices confesos del separatismo rampante-, aún con todos los altavoces atronando se saben expuestos a un posible desgaste porque tendrá que dar ese paso contra jueces y Fiscalía, o sea un indulto por las bravas y directamente contra la Ley. O sea, un indulto político y como pago político. Porque ha sido la Justicia y en especial el Tribunal Supremo quien evitó que con un fraude obsceno de ley se hubiera puesto en la práctica en régimen de algo más que semilibertad a la práctica totalidad de los condenados, aunque no hubieran cumplido ni una cuarta parte de su condena y los devolvió a prisión.

Pero es de suponer que Sánchez y su valido Redondo están convencidos, y los precedentes les avalan, que a pesar de lo que es y lo que supone no les castigará electoralmente y que el personal traga ya con todo y casi sin rechistar. Y que, además, en Cataluña, con Illa elevado a los altares, ¡toma ya!, de la gestión de la pandemia, que es de no creer pero hasta ese punto de huir de la realidad ha llegado buena parte de la población, puede obtener un buen resultado.

No sería tampoco de extrañar, que como canje, Iceta se viniera para Madrid. Ya lo intentaron hacer presidente del Senado y la cosa fracasó. Una cartera o un algo puede ser la compensación. Sin duda lo merece. Él es el artífice de que la ideología el PSC, de replicar al nacionalismo haciéndose mas nacionalista que ellos, sea ahora hegemónica en el pensamiento global del sanchismo triunfante. No hay quien le tosa y quien lo hace corre un riesgo severo. Por ejemplo, García Page, que tuvo un día bravío, y le salió declarar que otorgar el indulto en estas condiciones supondría un «ridículo histórico» para el Gobierno y el PSOE, máxime tras haber muy finamente declarado el líder máximo de ERC , Junqueras, que «se lo metan por donde les quepa». Pues bien, al tiempo y veremos si no tenemos que ver explicando a Page, muy de perfil, las pertinentes razones y bondades de la medida de gracia gubernamental una vez que esta se haya tomado.