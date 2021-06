«No soy una persona sorda o ciega, soy sordociego»

Como cada año, mañana día 27 de junio, se conmemora el Día Internacional de las Personas Sordociegas. Es muy poco lo que se conoce sobre esta discapacidad que resulta al combinarse una alteración en la funcionalidad de la vista y el oído. La celebración del Día Internacional de las Personas Sordociegas se establece internacionalmente en conmemoración al nacimiento de Helen Keller, la primera persona Sordociega que demostró la capacidad que tienen las personas Sordociegas, superando las barreras que se encuentran en este colectivo y consiguiendo graduarse en la Universidad. Llegó a ser autora de diversos ensayos, activista política y oradora estadounidense.

En España el colectivo de personas Sordociegas es de unas 6.000. En Ávila viven unas veinte. Varios miembros del PP junto a directivos y miembros de la ONCE realizaron un paseo con personas Sordociegas de esta asociación para comprobar en directo los problemas a los que deben enfrentarse cada día estas personas que sufren esta doble discapacidad.

Recuerda Ruth Pindado, secretaria de Políticas Sociales del PP en Ávila, que ésta es una ciudad bonita y accesible, pero no está siempre adaptada a todo el mundo. «Estas personas se encuentran con barreras arquitectónicas, pero también con barreras sociales que ponemos el resto de la sociedad, que a veces no somos muy conscientes. Ellos vienen marcados por un bastón blanco y rojo. Parece que lo sabemos, pero luego cuando nos cruzamos con ellos muchas veces les torpedeamos el paso, nos chocamos porque vamos leyendo el móvil…»

Carlos Rodríguez es una persona sordociega de Ávila. Durante el paseo de ayer fue mostrando las dificultades a las que cada día debe enfrentarse una personas con sus limitaciones visuales y de audición. En este sentido comentó que las personas sordociegas son muy dependientes y siempre tiene que ir acompañada de una oyente e intérprete porque cuando tienen que desplazarse por la calle tienen dificultades con todos los obstáculos que se van encontrando. «Uno puede ir solo, pero es muy difícil. Ir al médico o a hacer gestiones, por ejemplo, la figura de guía-intérprete es importante porque sino yo no me entero de nada. Ella me ayuda a comunicarme y al final decido yo. Es muy importante para el día a día que tenemos».

También comentó que el colectivo de sordociegos no son todos iguales. «Hay sordociegos totales y hay sordociegos, como mi caso, que tenemos resto visual y auditivo, con lo cual es más complicado». También señaló que la gente tiene miedo a comunicarse con ellos, por lo que no normalizan la situación. «Agradecemos mucho que la gente se acerque a nosotros y se identifique si los conocemos». También se refirió a los bastones de los sordo ciegos, un bastón distinto al de los ciegos. Este es rojo y blanco, que indica que lo lleva una persona sordociega. «La gente se debe familiarizar con él porque es nuestra seña de identidad. Yo no soy una persona sorda ni ciega, soy una persona sordociega y tengo unos pocos más de problemas que una persona sorda o ciega», señalaba.

Mejor manera de ayudar. La mejor manera de ayudar a una persona sordociega es respetándola, señalaba Carlos Rodríguez. «Cuando hay personas que no conocemos nos gusta conocer a todas y nos gusta que nos presten también un poco de atención, que tengan un poquito de cuidado en hablar con nosotros, en hablar despacio, en tener un poco de cuidado. Nosotros somos personas, no quiero decir que distintas porque no me considero distinto, me considero igual que todas las personas, con mis discapacidades. Pero si que pedimos que pongan un poco más de atención porque nosotros también tenemos sentimientos y de alguna manera hay que tratar de sensibilizar a la gente que tiene que empatizar con nosotros de alguna manera porque estamos ya en el siglo XXI y parece mentira que haya cosas así. Que hay enfermedades como la mía, que no se ven y las personas que lo llevan dentro sufren mucho. Que nos intenten hacer la vida más fácil y normalizar la situación»