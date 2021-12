El AMPA de Candeleda pide que los niños no pasen frío

La Asociación de Madres y Padres del Colegio Almanzor de Candeleda denuncia los problemas con la calefacción que existen en este centro escolar. Una situación que lleva, aseguran desde el AMPA, a que los niños estén «pasando frío» en las aulas teniendo en cuenta que en algunas zonas del colegio no se enciende ningún radiador, pese a que en el exterior las temperaturas ya sean propias del invierno y a que las ventanas tienen que permanecer abiertas como medida para prevenir los contagios covid. Una situación, asegura Rocío Serrano, presidenta del AMPA, que se da pese a que en el curso 2020/2021 se procedió al cambio de caldera del centro, sustituyendo el equipo de gasoil por uno de gas. Sin embargo, y pese a que se trata de una caldera nueva, desde el AMPA aseguran que el funcionamiento «nunca ha sido satisfactorio» y que de hecho a día de hoy es imposible que funcionen a la vez las dos bombas que alimentan el sistema de calefacción, con lo que la única solución es alternar su uso lo que obliga a dejar ciertas aulas sin calefacción cuando la bomba que suministra a esa zona no funciona. La situación, asegura Serrano, hace que las aulas de los niños de 3 años estén sin calefacción y que en el resto de las clases la temperatura no alcance ni los «doce grados», lo que hace «imposible que los niños y los profesores puedan trabajar adecuadamente» y está conllevando la aparición de «resfriados, anginas, bronquitis, faringitis y otros problemas derivados del frío que los pequeños pasan durante la jornada escolar».

revisión. Explica Serrano que ya en octubre de este curso se procedió al revisado del sistema de calefacción pero que pese a la revisión éste «siguió dando problemas», lo que desde la dirección del centro se comunicó a la Dirección Provincial de Educación, volviendo a ser revisada la instalación por los técnicos sin que hasta ahora el problema se haya solucionado. Es más, recientemente el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Candeleda, el director del colegio Almanzor y la propia presidenta delAMPA volvieron a informar al director provincial de Educación de la situación y de los problemas con la calefacción en este centro público.

Ante esta situación, desde el AMPA solicitan «que se tomen las medidas oportunas a fin de que los problemas actuales sean subsanados lo antes posible y con el fin de evitar que los niños y niñas escolarizados en este centro educativo de titularidad pública terminen enfermando irremediablemente».

Curiosamente, un problema con la calefacción obligó a que a principios de este año, y tras las vacaciones de Navidad, los alumnos de este colegio tuvieran que retrasar unos días su incorporación al centro.