Pablo Fernández exige al CGPJ el cese de Concepción

El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, pidió hoy a Carlos Lesmes y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el cese del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, por decir anoche en una entrevista concedida a La 8 de Burgos que “la democracia en España se pone en solfa desde que el Partido Comunista ha entrado en el Gobierno de España”. Para Fernández, esta afirmación es “una vergüenza y un atentado a uno de los pilares básicos de la democracia como es la separación de poderes”.

Pablo Fernández añadió que estas afirmaciones públicas de Concepción son “inaceptables”, ya que están “mancillando y manchando” la institución judicial que preside, el TSJCyL, y son tan graves que debe de ser cesado. “Este hombre no puede estar ni un segundo más como máximo responsable del Poder Judicial en Castilla y León”, sentenció.

El secretario general de Podemos Castilla y León mostró públicamente su enfado con José Luis Concepción que con estas declaraciones ofrece una muestra más del “déficit democrático que hay con gente que copa cargos estratégicos a nivel judicial, que no han entendido que estamos en una democracia y se ha acabado el franquismo”.

Pablo Fernández avanzó que subirá a las redes sociales el extracto de la entrevista de José Luis Concepción anoche en La 8 Burgos de Castilla y León Televisión para que todo el mundo pueda comprobar lo que dijo literalmente. “Es impresentable y lo más grave que he vivido en los seis años que llevó en el ámbito político”, subrayó en declaraciones a Ical.

El secretario general de Podemos Castilla y León pidió directamente a José Luis Concepción que deje de hacer continuamente política desde su cargo como presidente del TSJCyL. “A ver si de una vez se afilia a Vox o al PP y hace política dentro de una organización política no siendo el presidente del TSJCyL, que es deplorable y gravísimo. No voy a decir nada más pero sinceramente es muy grave”, sostuvo Fernández.

Además, el responsable de Podemos Castilla y León, recordó que el magistrado Carlos Lesmes, como presidente del CGPJ, ya hizo “una amonición al señor Concepción” y le convidó, le hizo una advertencia, para no hacer este tipo de declaraciones como presidente del TJSCyL. “Hace un flaco favor tener un presidente que no entiende que uno de los pilares básicos y fundamentales es la separación de poderes. No nos podemos permitir el lujo de hacer este tipo de declaraciones y no debe hacerlo público si lo piensa”, opinó Pablo Fernández.

Para Podemos Castilla y León ya es preocupante que José Luis Concepción piense lo que dijo pero “que encima lo haga público” es “inaceptable y vergonzoso” y confió en que el CGPJ “tome medidas”, porque al final lo que se perjudica es “la justicia” y que “la gente tenga la sensación de que no hay normalidad democrática”.

Para Pablo Fernández, el Poder Judicial no está para “tener señores que hagan ese tipo de declaraciones más propias del franquismo que de una democracia del siglo XXI”.