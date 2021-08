SEO BirdLife subraya afectación del incendio a la Red Natura

SEO BirdLife señala que el incendio declarado el pasado sábado 14 de agosto en la N-502, entre los términos municipales de Cepeda de la Mora y Navalacruz, y que “ha arrasado por el momento más de 22.000 hectáreas, ha afectado a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Sierra de la Paramera y la Serrota” y explica que “este espacio protegido de la Red Natura 2000 se caracteriza por ser un paisaje modelado por la acción humana, donde el piornal ocupa la mayoría de su extensión alternando con bosquetes de encina, roquedos y parameras, que han sido afectadas por el fuego, y donde la actividad ganadera extensiva es frecuente y un importante recurso económico para la comarca”.

Además, según apunta la asociación ecologista, “la zona afectada por el incendio presenta una gran riqueza ornitológica por su cercanía al macizo de Gredos, con una abundante presencia de rapaces forestales y rupícolas, entre las que destacan el buitre leonado, el águila real, el águila perdicera, el halcón peregrino y el búho real. También hay que subrayar la importante población reproductora de milano negro y milano real, este último catalogado a nivel estatal como especie en peligro de extinción”.

“La zona afectada constituye un importante corredor migratorio, atravesado cada año por multitud de especies en su ruta migratoria desde latitudes más norteñas hacia el continente africano, por lo que sucesos como este causan un grave perjuicio a las aves que se están concentrando para realizar su migración posnupcial, puesto que tendrán que realizar un mayor gasto energético para evitar la zona afectada por el fuego y las columnas de humo”, ha declarado Nicolás López, responsable del Programa de Conservación de Especies de SEO/BirdLife, quien apunta que “esta ZEC de la Red Natura 2000 se declaró particularmente por sus elevados valores florísticos y sus hábitats especialmente bien conservados, muchos de ellos ecosistemas considerados de interés comunitario, que han sido arrasados por el fuego, así como por ser el hábitat de numerosas especies de insectos y reptiles ‘raros y amenazados’ como el escarabajo ciervo volante o el lagarto verdinegro, que no han podido huir de las llamas”.

Plan de restauración ambiental

El plan de gestión de esta Zona de Especial Conservación, según SEO BirdLife, “ya contempla como amenaza la disminución de la superficie vegetal debido a la incidencia de incendios. Además, esta zona se considera de gran importancia para garantizar la conectividad entre los diferentes espacios de la Red Natura 2000 circundantes”.

Por este motivo, y dado el valor de los hábitats afectados y las consecuencias para las especies que viven en ellos, la organización ecologista solicita a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que “asuma los objetivos de conservación de este espacio de la Red Natura 2000 y establezca los programas de restauración de los hábitats naturales afectados, impidiendo el aprovechamiento de la zona para usos diferentes de los autorizados antes del incendio. Como el propio plan de gestión contempla en el caso de un incendio, se debe de poner en marcha un conjunto de medidas que permitan la regeneración natural y eviten que se produzcan graves fenómenos erosivos propios de las áreas incendiadas situadas en zonas de ladera”.

Aunque la recuperación a su estado original llevará años, Octavio Infante, responsable del Programa de Conservación de Espacios de SEO/BirdLife, destaca la importancia de trabajar en el frente de la restauración dada la importancia de este espacio como corredor ecológico: “La gravedad indiscutible del incendio no solo afecta a la ZEC, sino que rompe la conectividad con el macizo de Gredos, utilizada por muchos seres vivos para trasladarse entre espacios, es decir, la conexión entre los espacios menos intervenidos. Por ello, no debemos enfocarnos únicamente en la extensión del incendio y sí tener en cuenta al conjunto de los ecosistemas que, aunque no hayan sido devastados por las llamas, si se verán afectados indirectamente. La restauración de esta zona debe ser, por tanto, una prioridad, aplicando en cuanto sea posible las medidas necesarias”.

“La conectividad entre los espacios protegidos de la Red Natura 2000 es clave para el mantenimiento del estado de conservación favorable. Estos incendios provocan una fragmentación en los ecosistemas que lleva mucho tiempo recuperar, a veces décadas, por ello también son imprescindibles las medidas de prevención que traten de evitar estas catástrofes”, indica la ONG ambiental.

Apoyo al mundo rural

SEO BirdLife considera que episodios como este incendio suponen “una pérdida de valores ambientales, pero también de recursos para una actividad económica sostenible, y reflejan la necesidad de acometer políticas públicas que apuesten por la reactivación del medio rural a través de la renovación y puesta en valor de aprovechamientos ligados a los territorios que compatibilizan economía y conservación del patrimonio natural”.

Aunque se trata de un incendio fortuito, ocasionado por un coche averiado en una carretera, SEO/BirdLife advierte también de la posibilidad de que se den las condiciones para que exista un aumento del número de incendios y de la superficie afectada en un futuro inmediato, así como de una mayor severidad y recurrencia, debido entre otros factores, a los efectos del calentamiento global, según se desprende de los datos del último informe del IPCC. Este informe alerta de la vulnerabilidad de España para padecer fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor y sequías, que podrían propiciar unas condiciones más favorables para la propagación de incendios forestales.

SEO BirdLife lamenta igualmente todos los daños personales ocasionados por el incendio del sur de Ávila, se solidariza con todas las personas desplazadas y agradece el apoyo del personal encargado de las labores de coordinación, logística y extinción.