El Casa Social, en plena racha

Importante triunfo el que conseguía la Casa Social Católica que sirve a las verdinegras para auparse a la tercera plaza, a dos puntos del líder, el Santa Marta, y a uno de su último rival, el Monteresma. Y todo ello con un partido menos. Tanto la Casa Social como el Monteresma sabían lo que se jugaban y salieron al campo con mucha intensidad. Comienzo igualado hasta que poco a poco el cuadro local fue haciéndose con la iniciativa, aunque sin demasiado peligro. Pasada la media hora de juego un gran disparo desde fuera del área de Blanca abría el marcador tras tocar el balón en el larguero (1-0). Con el marcador a favor el equipo de Toño Maroto y Diego Jiménez jugó con más tranquilidad, controlando bien a su rival, que apenas se acercaba a los dominios de la portería de Marga. Cuando parecía que el marcador no se movería ya más antes del descanso, un saque largo de Marga sorprendía a la defensa del Monteresma y Berta resolvía muy bien el uno contra uno contra Candela, poniendo el 2-0 para la Casa Social.

Tras el descanso la dinámica del juego no cambió. Las abulenses controlaban bien el paso del tiempo y no dieron opciones al Monteresma, que apenas creó peligro a la defensa local y Marga no tuvo que intervenir, con lo que el encuentro se fue consumiendo y la Casa Social certificaba su cuarta victoria consecutiva que le sitúa en la tercera plaza, metiéndose de lleno en la lucha por las dos primeras plazas que dan acceso a jugar las eliminatorias por el ascenso a la Segunda División Femenina.