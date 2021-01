Unto the End es un juego en 2D que se resiste a que lo encasillen en un género. Tiene elementos de beat’em up, hack and slash y supervivencia, con bastante acción y mucha exploración. Hay numerosos combates -con mecánicas a lo Dark Souls- y no son nada fáciles, de forma que a veces lo más inteligente es intentar huir. El protagonista es un cazador que desea volver a su casa pero para lograrlo debe atravesar zonas repletas de criaturas muy peligrosas. La gran dificultad se ve un poco suavizada por los numerosos puntos de control y el hecho de que no hay barra de resistencia que limite los movimientos. Ha salido a la venta en PS4, Xbox One, Switch, PC y Stadia.