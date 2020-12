La plataforma logística urge al sector agroalimentario

Transcurridos nueve meses del inicio de la pandemia, su impacto sobre la economía es mayúsculo en prácticamente todos los sectores. El vuelco que la crisis sanitaria ha supuesto a todos los niveles ha puesto en jaque a empresas que nunca imaginaron llegar a estar al borde del abismo y que, hoy por hoy, atraviesan una situación realmente comprometida. En el ámbito de la hostelería, la restauración y el turismo los cierres perimetrales que impiden la llegada de visitantes, principalmente del gran mercado que constituye la Comunidad de Madrid, mantiene cerrados hoteles, casas rurales, bares y restaurantes tanto de la capital como de la provincia de Ávila. Otras empresas han tenido que reinventarse en tiempo récord, adaptarse a una coyuntura para la que a priori no estaban preparadas y, poco a poco, van tomando el pulso a un terreno desconocido hasta ahora: el de la venta online. Es el caso del sector agroalimentario. Más de sesenta empresas forman parte de la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Ávila (Avilagro) y, de ellas, las que peor lo están pasando a raíz de la crisis sanitaria son «las que tenían una dependencia mayor de la hostelería, sobre todo del sector de los vinos y de los cárnicos curados, en concreto en el jamón hay un parón tremendo», apunta su presidenta, Isabel López Resina.

La «primera preocupación» de Avilagro al comienzo de la pandemia fue precisamente evitar por todos los medios que alguna de sus empresas acabara quedándose por el camino. «Uno de los ejes de Avilagro es hacer que sus empresas sean más competitivas» y eso pasa por «aplicar las herramientas de competitividad que utilizan muchas empresas grandes como una de las formas de salir de una crisis como ésta», afirma. Y aquí entra en juego la adaptación de los negocios a la venta online, que es precisamente en lo que más se está trabajando en estos meses desde Avilagro. «Somos la primera asociación de España que firmó un convenio con Correos Market y alguno de nuestros socios está haciendo unas ventas espectaculares» a través de esa canal, nos cuenta. Desde Avilagro también se ha puesto en contacto a sus empresas asociadas con retailers de comercio electrónico precisamente para formarlas en este ámbito. «Y en el proyecto de exportación que hemos puesto en marcha, en el que han participado 40 de nuestras 60 empresas, aunque solo tres van a resultar mentorizadas, todas han recibido formación en comercio electrónico internacional porque en algunos casos están vendiendo en Amazon, pero no en Amazon Europa, así es que estamos dando todo el apoyo en este sentido a nuestras empresas», subraya.

Y algunas de ellas ya están viendo los resultados tras adaptar su modelo de negocio a la nueva situación postpandemia. Es el caso de Garrudo, la empresa de jamones radicada en Piedrahíta, que «tiene en hostelería una marca reconocida y clientes importantísimos en Mercamadrid también para hostelería» pero que a raíz de la crisis sanitaria «está entrando en el negocio que va al cliente final a través del comercio electrónico y de la generación de un club de fidelización ofreciendo soluciones de loncheado a medida, demostraciones de producto, etc., cosas que no había hecho nunca y que están funcionando», desvela la presidenta de Avilagro, que también pone el ejemplo de Cervecería Raíz Cuadrada. «La cervecera de El Barraco lanzó su propio E-commerce y ha entrado en actividades diferentes, incluso patrocinios culturales y catas comentadas a través de las redes sociales para intentar llegar a esa venta directa al consumidor», detalla. «Es momento de reinventarse, no queda otra», concluye.

Y aunque hay empresas agroalimentarias abulenses que están dejándose la piel para mantenerse en esta situación de incertidumbre acudiendo a nuevas fórmulas de venta, desde Avilagro consideran imprescindible que las Administraciones públicas pongan en marcha cuanto antes la plataforma logística agroalimentaria, uno de los proyectos estrella del Plan Territorial de Fomento comprometido por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación Provincial. Dotada con dos millones de euros, la plataforma logística agroalimentaria «facilitaría en el corto plazo muchos temas que hoy son una dificultad para el E-commerce, como es la preparación de pedidos en el almacén de manera óptima», algo que para las empresas grandes no representa ningún problema porque suele hacerse a través de «cajas y palets», pero que para los pequeños empresarios, que «tienen que hacer una logística del artículo, lo que necesitan es un soporte, una entidad que lo pueda regular», que sería precisamente la plataforma logística agroalimentaria, que para López Resina debería estar en funcionamiento «en el primer semestre de 2021».

En este punto, la presidenta de Avilagro no oculta su preocupación después de que las últimas noticias del Plan Territorial de Fomento -de hace apenas dos semanas- hayan sido los desencuentros en torno a su aplicación entre el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación Provincial. «Creemos que es una oportunidad de oro para el sector agroalimentario abulense, también para otros, pero a nosotros es lo que nos toca y, de hecho, Avilagro forma parte de varios grupos de trabajo del Plan Territorial de Fomento, por eso lo que pedimos al año nuevo es que las tensiones que han surgido entre instituciones y partidos políticos se dejen a un lado para que los recursos públicos que hacen falta se vuelquen de la forma más rápida posible en los proyectos que ya están encima de la mesa, como es el caso de la plataforma logística agroalimentaria que tanta falta hace», plantea, mientras reclama más fluidez.