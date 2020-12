Los delitos contra el tráfico se incrementan por tercer año

El número de detenidos e investigados en las carreteras de Castilla y León por delitos contra la seguridad vial se incrementó en 2019 por tercer año consecutivo hasta los 2.072, lo que supone un 6,1 por ciento más que en el ejercicio anterior y se sitúa en los niveles de 2014, cuando se alcanzaron 2.123. Esta evolución ha sido similar a la registrada en España, donde se contabilizaron 25.678 detenidos, un 8,57 por ciento más que en 2018.

A pesar de las campañas de concienciación y del incremento de los controles por parte de la Guardia Civil, los positivos por alcohol y drogas continúan siendo la primera causa de los delitos con casi la mitad de los casos -1.019 detenidos, 51 más que en 2018-.

La segunda causa fue la de conducir sin permiso o sin puntos en el carnet con algo más de una tercera parte -744 imputaciones, 91 más-. Por su parte, el exceso de velocidad sólo supone el 0,7 por ciento de las detenciones (17).

De todas formas, los 2.072 detenidos e investigados del pasado año están muy lejos de los niveles de 2012, cuando fueron 2.872 las personas investigadas por delitos contra la seguridad vial, lo que supone un descenso del 27,8 por ciento (-920), según informa Ical.

Para la directora de la asociación Stop Accidentes en Castilla y León, Gloria García, este incremento del número de detenidos en las carreteras es suficiente justificación para los cambios en la Ley sobre Tráfico aprobados por el Gobierno y que entrarán en vigor en enero, «ya que lamentablemente muchos conductores no respetan las normas solo responden a represalias».

En este sentido, García consideró un acierto el endurecimiento de las sanciones, que elevan de tres a seis los puntos que se restan por el uso del móvil al volante, o de tres a cuatro por no utilizar el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil, el casco y otros elementos de protección. Además, se incorpora explícitamente como causa de sanción el mal uso de estos elementos, porque las consecuencias negativas para la seguridad son las mismas. Además, la reforma suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 kilómetros los límites de velocidad para adelantar en las carreteras convencionales.

Por su parte, el director de Automovilistas Asociados Europeos, Mario Arnaldo, considera preocupante el incremento de imputados por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, ya que «demuestra que las medidas preventivas no están logrando los efectos deseados».