El mundo de nuestras aves: alas, patas, picos, plumas...

EL creciente aumento por la afición a la ornitología y al estudio de las aves es patente en todo el mundo, y nuestra provincia no es ajena a ello, porque además posee unas características privilegiadas que configuran multitud de hábitats y ecosistemas variados que nos permiten observar multitud de especies diferentes.

Desde las altas cumbres gredenses, pasando por el frondoso valle de Iruelas, la sierra media o las llanuras morañegas con sus lagunas y lavajos, la multitud de aves tanto estacionarias como migradoras con las que podemos disfrutar en su observación son extraordinarias. Tal vez el más emblemático por llamativo sea el buitre negro y el leonado junto con el águila imperial y el real, o las avutardas en las llanuras norteñas, pero existen multitud de especies algo más desconocidas cuyo interés crece tanto entre los expertos como en los aficionados.

Buena muestra de esta labor son varios libros de creación abulense, como el ya veterano y referencia de los naturalistas Guía de las Aves de La Moraña y Tierra de Arévalo, de Luis José Martín y Gabriel Sierra, y el último publicado en 2019, Guía de las Aves de Ávila, publicado por la Diputación Provincial y Junta de Castilla y León, con autoría de Felipe Nebreda, Ángel Pérez e Ignacio Sevilla.

Cigüeñuela en el río Adaja - Foto: Vicente GarcíaPero si la guía de un libro para identificar aves resulta imprescindible, especialmente para los que se inician en esta afición, más aún conviene dejarse guiar por los expertos y realizar algún curso de los que se organizan en nuestra provincia, bien a nivel local, en la propia capital, o en enclaves estratégicos que incluso permiten observaciones inéditas como las anotadas hace sólo unos días en el VII Curso de Ornitología «Conoce las aves de Ávila», en las que se observaba quebrantahuesos en Gredos, y halcón de Eleonor en el Valle de Iruelas. No hay que olvidar los realizados por SEO/BirdLife en diversas fechas clave.

Muestra también de la importancia abulense en el mundo alado, es la Feria Ornitológica de Castilla y León Ornitocyl, que con sólo varias ediciones realizadas cobra fuerza año tras año y es un referente a nivel nacional, recogiendo también a los principales agentes mundiales del ecoturismo y la ornitología.

Pero el mundo de las aves necesita también de una protección adecuada y un código ético que deben seguir los observadores: Interferir lo menos posible en el día a día de estas especies y llevar unos buenos prismáticos o un pequeño telescopio para poder verlas bien desde lejos.

Detalle de buitre negro, en el Valle de Iruelas. - Foto: Vicente GarcíaA pesar de la riqueza ornitológica que posee la provincia abulense, también se enfrenta a problemas serios, como el uso de cebos envenenados, la destrucción de hábitat en sus lugares de reproducción, o la falta de protección efectiva en espacios emblemáticos y corredores fluviales; también los tendidos eléctricos mal diseñados, en los que parece que ya se comienza a actuar...

Declaraciones de algunos observadores en la provincia:

Jorge Leonor, responsable de Grupo Local SEO/BirLife Ávila: "Mi afición por las aves viene de lejos.Desde pequeño siempre he sentido una fuerte atracción por los animales en general y por las aves en particular. Pasar mi infancia y juventud en Sepúlveda viendo pasar buitres leonados o alimoches constantemente y descubriendo las aves de las Hoces del Duratón con mi familia y amigos hizo que esta pasión se hiciese más grande. A partir de ahí empecé a pajarear con momentos de mayor y de menor actividad hasta que llegué a Ávila hace 14 años donde las aves se han convertido en mi pasión. Aquí la afición se ha hecho muy fuerte y eso es en parte porque conocí a otros apasionados con los que comparto momentos de observación. Desde entonces además de salir a ver y buscar aves, participo en actividades que fomentan su respeto y protección. Y la cosa no se ha quedado ahí, ahora comparto pasión y momentos de campo con mi hijo Eneko, de 7 años, lo que hace aún más maravillosas las salidas a observar aves."

Luis José Martín, ecologista y escritor: La culpa de mi afición a las aves la tienen, Félix, la caldera de leña y las ardillas. Recogiendo serojas y piñas para encender la caldera, vi varias piñas roídas, seguramente por las ardillas. Me llamó la atención. Volví varias veces para intentar observar a las ardillas. No vi ardillas. Pero, solo tuve que alzar un poco la vista para darme cuenta de que entre las ramas se movían pájaros de diversas especies. A simple vista la identificación era muy complicada y las especies apuntadas en el cuaderno de campo apenas crecían.Con mis primeros prismáticos la cosa cambió, y me permitieron conocer un mundo de pequeños pájaros con el que natura nos regala para nuestro disfrute y aprendizaje. Luego, con una mayor inversión económica, llegó el telescopio que me abrió el campo o, lo que es lo mismo, la posibilidad de estudiar las especies propias del campo abierto, principalmente las esteparias, y de forma particular las avutardas, a las que dediqué una gran parte de mi escaso tiempo libre. Después la “guía de aves de La Moraña y Tierra de Arévalo”, pero todo esto ya pertenece al siglo pasado. Después… llovió.Ahora disfruto de la observación de las aves de forma mucho más esporádica y relajada. Básicamente, quedo con ellas y nos echamos una parrafada, cuando ellas quieren.

Máximo López, guardabosques y pajarero: Pocos pueden decir que han nacido en un nido de águilas. Yo nací en una pequeña localidad (La Rinconada) dentro de la Reserva del Valle de Iruelas en la que uno solo podía jugar en y con la naturaleza. Siendo muy niño imaginaba ser cámara de “El Hombre y la tierra” y, o descubridor de especies desconocidas por el hombre. Con mis primeros prismáticos y mi guía de aves primigenia comencé a asumir que las aves eran el latido del corazón de los bosques. Mi amor por ellas me decanto profesionalmente a ser “guardabosques” y en pocos años conseguí serlo en Iruelas. Regresaba así a casa. Las aves han forjado mi carácter, personalidad y vida. Consiguiendo ellas en mi existencia, al menos, cuatro cosas peculiares: la primera es mi colección personal de guías de aves. Tengo mas de veinte distintas. En algunas como las dedicadas a Ávila o a Castilla y León (editorial Náyade) he participado activamente en su elaboración. La segunda es que debido a mi trabajo ya he aparecido como personaje literario en tres libros. La tercera es que he conseguido organizar un grupo de hides dentro de la Reserva para ver las rapaces mas difíciles de observar. Y por ultimo, cuando para mí acabe todo esto que llamamos vida, sé que mi cielo estará en el alma de un halcón peregrino que recorra laderas montanas o en el vuelo torpe de un mirlo acuático garganta arriba o garganta abajo. Mi cielo será un cielo muy azul pero siempre lleno de miles de aves.

Jesús Abad Soria, geógrafo: Mi afición por observar y fotografiar aves nace por mis veranos en el pueblo y sobre todo desde los días en que rescatamos allí un milano negro y un cernícalo vulgar, el primero al quedar enganchado entre unas ramas y no poder salir, cosa que conseguimos gracias a la pandilla de amigos, y el segundo al encontrarle deshidratado y soltarlo posteriormente en las cercanías del Adaja. De esto hace unos 25 años. Como libro de referencia de aves para mí, sobre todo para diferenciar bien las especies y hasta el mínimo detalle de las mismas es la guía Svensson de editorial Omega. Fui socio hace años de la SEO, en cuyo anuario ornitológico tengo una cita, junto a un amigo. En este año junto con GREFA he colaborado en la colocación de nidales para evitar la pérdida de las colonias de cernícalo primillas en el Valle Amblés. Por otra parte, nunca se deja de investigar y aprender y además de ser esencial para cualquier observador los prismáticos y la cámara al hombro, recomiendo tanto para iniciarse como para ampliar conocimientos talleres como los que realiza Abubilla ecoturismo.

Para leer: TODAS LAS AVES DEL MUNDO...

Lynx Edicions en colaboración con la Fundación Mascort acaba de reeditar uno de sus libros estrella «All the Birds of the World». Un volumen excepcional que recoge una recopilación muy completa de todas las aves del mundo, que presenta en un volumen de gran formato y cercano a las 1.000 páginas.

Una obra imprescindible para todos los aficionados a la ornitología, tanto nuevos como expertos ya que se trata de un exhaustivo e impecable trabajo en el que podemos contemplar los detallados dibujos de todas las aves existentes, así como los mapas de localización de las mismas y las subespecies y endemismos incluso de pequeños espacios e islas.

Cormoranes en la presa de Fuentesclaras - Foto: VICENTE_GARCIA_GARCIAResulta impresionante contemplar este libro, más aún porque se trata de una síntesis muy completa de su obra magna sobre aves «Handbook of the birds of the world» la enciclopedia ornitológica más completa del mundo, compuesta por 16 volúmenes con excelentes y detalladas ilustraciones, fotografías y textos de todas las especies, además de un volumen final complementario que incluye las nuevas especies descritas después de la publicación de los anteriores, además de un práctico índice global.

Ahora gracias «All the Birds of the Word» los amantes de las aves podrán ver de forma rápida todas las especies y su actual estado de conservación, si es una subespecie, localización y si es residente, estacionaria, e incluso si se trata de una especie extinta o en grave peligro de extinción. Para ello acompaña una plantilla con claves de colores que ayuda a interpretar la situación simplemente poniéndola en la página que estamos leyendo.

El enorme trabajo de recopilación y la calidad de la obra es patente, y su información se ve ampliada de forma interactiva ya que cada especie y subespecie contiene un código QR que escaneándolo desde el móvil nos lleva a la web de eBird España que permite, por ejemplo, escuchar diversos cantos y llamadas de cada ave, contemplar vídeos sobre su comportamiento, y acceder a numerosas galerías fotográficas e información detallada de la misma, así como la fenología totalmente actualizada día a día.

Portada del libro All the birds in the world, y páginas interiores - Foto: Lynx Edicionwww.lynxeds.com/es